Bir Fidan da Erol Hoca’ya

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Dünya Orman Haftası nedeniyle dört yıldır düzenledikleri etkinliklerde 65 bin fidan dağıtımı yaptıkları belirterek, “Yeşil dokuyu, ormanları, doğayı korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Gelecek nesillere gölgesinde yaşayabileceğimiz, nefes alabileceğimiz ağaçlar bırakmalıyız. Ağacı ve ormanı korumanın uygarlığın en temel göstergesi olduğunu çocuklarımıza erken yaşlarda öğretmeli ve bu bilinçle ormanlarımıza sahip çıkacak bir gelecek inşa etmeliyiz.’’ dedi.

“ORMANLARA SAHİP ÇIKACAK NESİLLER YETİŞTİRMELİYİZ”

Sağlıklı yaşamın koruyucusu ağaçları korumak ve yeşil dokuyu genişletmenin öncelikli görevleri olduğunu belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Peygamber Efendimiz ‘Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz’ diye buyurmaktadır. Yeşilin artırılması içinde hepimizin el birliği yapıp beraber hareket etmesi gerekmektedir. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli ve en paha biçilmez miras; yaşanabilecek bir ortam hazırlamak ve doğayı korumaktır. Her yıl 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Dünya Orman Haftasını, tabiata olan sevgimizi ve duyarlılığımızı artırmasına vesile olması temennisiyle kutlar, fidan dikmeye özen gösteren herkese sevgi ve saygılarımı sunarım.” dedi.

‘BİR FİDAN VERELİM, YEŞİL GELECEĞE ORTAK OL’ PROJESİYLE 4 YILDA 65 BİN FİDAN DAĞITTIK

Dört yıl önce başlattıkları ‘Bir Fidan Verelim, Yeşil Geleceğe Ortak Ol’ projesiyle vatandaşlara toplamda 65 bin adet fidan hediye ettiklerini aktaran Başkan Polat, “Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizin var olan yeşil alanlarını korumak ve gelecek nesillere daha yeşil alan bırakmak adına yoğun çaba sarf ediyoruz. Ağaç dikimini özendirmek, doğaya ve çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek hedefiyle çalışmalarımızı artırarak sürdürmekteyiz. Orman Genel Müdürlüğümüzle işbirliği halinde gerçekleşen organizasyonlarla fidan dağıtımlarına bu yılda devam ediyoruz. Dört yıl önce başlattığımız ‘Bir Fidan Verelim, Yeşil Geleceğe Ortak Ol’ projemiz çerçevesinde bugün dağıtımı yaptığımız 15 bin fidanla birlikte toplamda 65 fidanı toprakla buluşturduk. Projemizdeki gayemiz; ağaç ve orman sevgisini artırmak, çevre duyarlılıklarını geliştirmektir. Vatandaşlarımız kendilerine verdiğimiz fidanları bahçelerine veya uygun gördükleri alanlara dikerek ilçemizin yeşillenmesine katkı sunabilirler.” diye konuştu.

YEŞİLYURT İLÇESİNDE 15 BİN ADET FİDAN DAĞITILDI

Kişi başına düşen yeşil alan miktarını her geçen yıl artıran Yeşilyurt Belediyesi, fidan dikiminin özendirilmesi amacıyla ‘Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası’ kapsamında; Yedi Cami, İlçe Halk Eğitim Merkezi, Yeşilkonaklar, Gençlik Merkezleri ve Kadın Yaşam ve Spor Merkezi’nin yanı sıra Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi ile Dilek Engüzek Cem Evinde vatandaşlara 15 bin adet toros sediri ve karaçam fidanını ücretsiz olarak dağıttı.

VATANDAŞLAR YEŞİLYURT BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri, Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleri ve personelleri tarafından gerçekleşen fidan dağıtımına büyük ilgi gösteren mahalle sakinleri, Malatya’nın ve Yeşilyurt ilçesinin daha yeşil bir görüntüye ulaşmasına önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür ettiler.

EROL BULUT’A DA FİDAN HEDİYE EDİLDİ

Yeşilyurt’taki yedi camide Cuma namazı çıkışı hazırlanan fidanlar vatandaşlara dağıtılırken, Sülükizâde (Sıtmapınarı) Cami’nde gerçekleşen fidan dağıtımı sırasında camiden çıkan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut’a da fidan hediye edildi.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner’in fidan hediye ettiği Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut’ta çevre ve doğaya verilen önemden dolayı Yeşilyurt Belediyesini tebrik etti.

“YEŞİLİ VE DOĞAYI KORUMAK HEPİMİZİN ASLİ GÖREVİ”

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner, dördüncüsünü düzenledikleri ‘Bir Fidan Verelim, Yeşil Geleceğe Ortak Ol’ projesine destek veren Orman Bakanlığına, Orman Bölge Müdürlüğüne ve Orman İşletme Müdürlüğüne teşekkürlerini sunarken, “Dört yıldır devam eden projemiz kapsamında 65 bine yakın fidanı toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çevreye sahip çıkmak, yeşil alanları korumak hepimizin asli görevidir. Yeşilyurt Belediyesi olarak fidan dağıtımı dışında ilçemizin farklı bölgelerinde hizmete sunduğumuz sosyal yaşam alanları başta olmak üzere yeşil alan olarak belirlediğimiz alanları yeşillendirme çalışmalarına ara vermeden devam edeceğiz. Bu programın gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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