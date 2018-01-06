“Bir Forvet Oyuncusu İle Anlaştık”

Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 9.Grup takımlarından Malatya Bayanlar Spor Kulübü’nün Başkanı Doğan Çelebi, kadroyu daha da güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, “İstanbul’dan bir forvet oyuncusu ile anlaştık. Yeni transferimizle birlikte hücumda daha iyi işler yapacağız” dedi.

Grubu ilk yarıda 10 puanla zirvede tamamladıklarını anımsatan Çelebi, “İlk yarı bizim adımıza çok iyi geçti. 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1’de beraberlik alarak 10 puan topladık ve ilk yarıyı zirvede tamamladık. Tabi bu durum bizim için sürpriz değil. Geçen sezondan buyana bir anlamda bu sezonun hazırlıklarını yaptık. İyi bir hazırlık döneminin ardından lige iyi başladık ve şuan zirvedeyiz” diye konuştu.

Çelebi, iyi oyuncular buldukları taktirde kadrolarına katmayı planladıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Transfer olsun diye transfer yapmak istemiyoruz. Kadromuza dahil edeceğimiz oyuncuların, mevcut oyuncularımızın düzeyinde olup, uyum sağlaması bizim için önemli. Çünkü sezona çok iyi hazırlandık. Geçen sezonun sona ermesiyle birlikte başladığımız çalışmaların meyvesini alıyoruz. İstanbul’dan bir forvet oyuncusu ile anlaştık ve kadromuza kattık. Yeni transferimizin takıma katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bunun dışında denemeye aldığımız 5-6 oyuncu vardı. Bu oyuncularla ilgili teknik heyetimiz olumlu rapor vermedi. Transferi noktalamadık. İyi oyuncular bulursak 2 ya da 3 transfer daha yapabiliriz.”

Ligin ikinci yarısına deplasmanda Diyarbekirspor ile oynayacakları karşılaşmayla başlayacaklarını ifade eden Çelebi, “İkinci yarının ilk maçında 7 Ocak Pazar günü Diyarbekirspor’a konuk olacağız. İlk yarıda rakibimizle sahamızda 2-2 berabere kalmıştık. Deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek, iyi gidişatımızı sürdürmek istiyoruz. Diğer maçlarda da iyi bir performans ortaya koyarak, ilk 2’de yer alıp, Play-Off’larda mücadele etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Yeni Malatya Gazetesi