Bir Geldi, Pir Geldi!

Yoğun kar yağışı nedeniyle Arapgir ilçe merkezinde kar kalınlığının 60 cm’yi bulduğu belirtilirken, iki ilçede okulların tatil edildiği bildirildi.

60 CM KAR..

Arapgir’de Salı günü sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Çarşamba günü öğle saatlerine kadar yoğun bir şekilde devam etti. Kar kalınlığının ilçe merkezinde 60 cm. yüksek kesimlerde ise 1 metreden fazla olduğu tahmin ediliyor. Sulu kar şeklinde devam eden yağışlardan dolayı ilçe merkezinde bir çok elektrik direkleri devrilirken, bazı yerlerde kırılan ağaçlar ve karın ağırlığından dolayı çok sayıda elektrik tellerinin koptuğu, bu nedenle de akşam saatlerinden itibaren ilçenin büyük bir kısmına elektrik verilemediği, TEDAŞ ekipleri yoğun bir şekilde arızaları gidermeye çalıştığı bildirildi. İlçede şehirler arası yolların açık olduğu, ana cadde ve mahalle yollarının açılması için ise belediye ekiplerinin seferber olduğu belirtildi.

OKUL TATİLİ..

Bu arada Arapgir ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 2 gün süreyle, Arguvan’da ilçesinde de okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

TİPİYE YAKALANINCA..

Öte yandan Beydağı Kasabası Gülümuşağı Köyünde oturan ve ameliyat olan annesini görmek üzere köyden 2 gün önce yaya olarak il merkezine doğru yola çıkan Resul Gülümün kayıp olduğunun ailesi tarafından bildirilmesi üzerine, jandarma ile Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekibi bölgede araştırmalara başladı. Kar kalınlığının yer yer 1.5 metreyi bulan bölgede Özel İdare yol açma ekibiyle buluşan arama kurtarma görevlileri, şahsın Çat mezrasına sığınabileceği düşüncesiyle burayı da kontrol etti, ancak izine rastlayamadı. Daha sonra buradan da Kaşağı mezrasına yürümeye başlayan ekipler, yolda Gülüme rastladılar. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Gülüm, köyden çıktıktan sonra tipiye yakalandığını ve bu nedenle Kaşağı mezrasına sığındığını anlattı. Ekipler, akşam saatlerinde kurtarılan şahısla birlikte il merkezine döndüler.