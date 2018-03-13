Bir Grup Şehit Yakını Daha Kaplıcaya Gönderildi

Vali Ali Kaban, Gönül Elçileri Projesi kapsamında 2. grupta 39 şehit yakınını moral amacıyla Nevşehir ili Kozaklı ilçesinde bulunan Termal Kaplıcalarına gönderdi.

Vali Ali Kaban, eşi Neriman Kaban ile 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, eşi Aynur Kocaoğlu tarafından ikinci grup olan 39 yakını uğurlandı.

2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu “ Kıymetli Şehit ailelerimiz şehitlerimiz başımızın tacı, sizler başımızın tacısınız, sizleri 2. Ordu Garnizon Komutanlığı karargâhında görmekten ve buradan uğurlamaktan son derece mutluyuz. Sizlere hayırlı yolculuklar diliyorum” dedi.

Şehit ailelerinin kendilerine şehitlerimizden emanet olarak kaldığını ifade eden Vali Ali Kaban, “Bizler vatanı, milleti, bayrağı için canını ortaya koyan şehitlerimizin ailelerinin gönüllerine değmek istiyoruz. Düzenlediğimiz bu moral gezisiyle yüzlerinizi bir nebze de olsa güldürebilmek adına, biraz da olsa mutlu edebilmek adına bizim için önemli. Şehit ailelerimize hayırlı yolculuklar dilerim.” dedi.

Şehit aileleri de Vali Kaban’a gösterdiği hassasiyet ve düzenlediği gezi için teşekkür etti.

6 Mart’ta da, 52 şehit yakını ilk grup olarak Kozaklı Termal Kaplıcaları’na gönderilmişti.

Bülten- malatyahaber.com