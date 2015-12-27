Bir Günde 1 Aylık Yağış

Malatya’da Şubat ayının yağış ortalaması 37 kilo iken, Malatya’da dünkü yağıştan dolayı 40 kilo yağış alındı.

Meteoroloji Bölge Müdür Yardımcısı Salih Koç, Malatya’da 23 Şubat Çarşamba günü etkili olan yağışların 25 Şubat Cuma günü şiddetini arttırarak devam edeceğini söyledi.

Koç, “Önce yağmur, sonra gök-gürültülü şekilde yağmur ve kar yağışının aynı gecede alınması meteorolojik anlamda da güçtür.Bunu izlemek açısından da ilginç oldu” dedi.

Koç şunları söyledi:

“Bu denli şiddetli bir yağış beklemiyorduk. Şubat ayı ortalaması Malatya için 37 kilogram civarında. Dün 24 saat içinde 40 kilo 100 gram yağış aldık. Bu çok önemli bir rakam. Şu an için Şubat 2011 yağış miktarımızda 58 kilogramı geçmiş oldu.”