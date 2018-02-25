“Bir Günde 27 İndi Bindi Yapan Var!”

HALK OTOBÜSÇÜLERİ ŞİKAYETÇİ: “Ücretsiz karttan dolayı mağdur ediliyoruz. Biz gerçekten hak edenlere karşı değiliz. Ancak, 5 dairesi olan da bedava biniyor, sadece düşük emekli maaşı olanda bedava biniyor.”

Beydağı Özel Halk Otobüsçüleri Derneği Başkanı Ali Acun, “Araçlarını halk otobüsüne dönüştürebilmek için belediyeye yüklü plaka bedelleri ödeyen, yeni araçlar alan esnafımız kazandığı ücret ile ancak mazot ve diğer zaruri giderlerini karşılamaya çalışmaktadır. Fakirlik yardımı alan aileler, gaziler, şehit yakınları ve özürlülerin bedava taşınmasına karşı değiliz. Biz şehit yakınlarını, gazilerimizi, mağdur durumdaki vatandaşlarımızı zorunluluk olmasa bile taşırız. O konuda şikayetimiz yoktur. Ancak bizim asıl sıkıntımız ve şikayetimiz; 65 yaş üzerine olan bedava taşımada bir sınırlandırma olmamasınadır. Öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki, 5 dairesi olan da gelip bedava biniyor, sadece düşük emekli maaşı olan da bedava biniyor, 4-5 bin emekli maaşı alan da bedava biniyor.” diye konuştu.

Bedava taşıma konusunda da bir sınırlandırma olmadığını da belirten Acun, “Biz şehit yakınlarını, gazilerimizi, mağdur durumdaki vatandaşlarımızın dışında yönetmelikte belirtilen diğer indirimli veya ücretsiz seyahat kartlarının iptal edilmesi ya da sadece Belediyeye ait araçlarda geçerli olması diğer toplu taşıma araçlarında bu uygulamanın kaldırılmasını talep etmekteyiz.

Halk otobüsleri işletmecileri gerçekten ihtiyacı olan 65 yaş üstü vatandaşların yanı sıra üst gelir grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşların da yoğun talebi ve sık yaptıkları indi bindi nedeniyle mağduriyet yaşamaktadır. Aynı kişinin bir günde 27 kez indi bindi yaptığı bile tespit edilmiştir. Eğer ücretsiz seyahat kartları tamamen iptal edilmiyorsa günde iki kez ücretsiz biniş hakları verilsin, sonraki binişleri indirimli olsun.” ifadelerini kaydetti.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com