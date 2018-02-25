“Bir Günde 27 İndi Bindi Yapan Var!”
HALK OTOBÜSÇÜLERİ ŞİKAYETÇİ: “Ücretsiz karttan dolayı mağdur ediliyoruz. Biz gerçekten hak edenlere karşı değiliz. Ancak, 5 dairesi olan da bedava biniyor, sadece düşük emekli maaşı olanda bedava biniyor.”
Beydağı Özel Halk Otobüsçüleri Derneği Başkanı Ali Acun, “Araçlarını halk otobüsüne dönüştürebilmek için belediyeye yüklü plaka bedelleri ödeyen, yeni araçlar alan esnafımız kazandığı ücret ile ancak mazot ve diğer zaruri giderlerini karşılamaya çalışmaktadır. Fakirlik yardımı alan aileler, gaziler, şehit yakınları ve özürlülerin bedava taşınmasına karşı değiliz. Biz şehit yakınlarını, gazilerimizi, mağdur durumdaki vatandaşlarımızı zorunluluk olmasa bile taşırız. O konuda şikayetimiz yoktur. Ancak bizim asıl sıkıntımız ve şikayetimiz; 65 yaş üzerine olan bedava taşımada bir sınırlandırma olmamasınadır. Öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki, 5 dairesi olan da gelip bedava biniyor, sadece düşük emekli maaşı olan da bedava biniyor, 4-5 bin emekli maaşı alan da bedava biniyor.” diye konuştu.
Bedava taşıma konusunda da bir sınırlandırma olmadığını da belirten Acun, “Biz şehit yakınlarını, gazilerimizi, mağdur durumdaki vatandaşlarımızın dışında yönetmelikte belirtilen diğer indirimli veya ücretsiz seyahat kartlarının iptal edilmesi ya da sadece Belediyeye ait araçlarda geçerli olması diğer toplu taşıma araçlarında bu uygulamanın kaldırılmasını talep etmekteyiz.
Halk otobüsleri işletmecileri gerçekten ihtiyacı olan 65 yaş üstü vatandaşların yanı sıra üst gelir grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşların da yoğun talebi ve sık yaptıkları indi bindi nedeniyle mağduriyet yaşamaktadır. Aynı kişinin bir günde 27 kez indi bindi yaptığı bile tespit edilmiştir. Eğer ücretsiz seyahat kartları tamamen iptal edilmiyorsa günde iki kez ücretsiz biniş hakları verilsin, sonraki binişleri indirimli olsun.” ifadelerini kaydetti.
Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
H,M,S plakalarınıza satınca boool boool hava parası istiyorsunuz değil mi? buna bir itirazın yok da ömrünün sonuna gelmiş yaşlılarımızın bir kaç defa ücretsiz seyahat etmesi mi rahatsız ediyor sizi. siz önce kurallara göre araç sürmesini ögrenin de……
NE YANİ EMEKLİMİZİN TEK LÜKSÜ BEDAVA OTOBÜSÜ DEMİ ELİNDE ALIYORSUNUZ… YABANCILARIN EMEKLİSİ DÜNYA TURUNDA BİZİMKİLER MALATYA CAMİİ MEYDANINDA GÜNEŞLENİYOR…
Motaş la ortak çalışıyor musunuz anlayamadim arkadaş zafer mah de otobus bekliyorum ikisi birlikte geliyor ayni anda size ait olan araç yolcu alsın diye motaş şoförü bekliyor resmen bu konu araştırılsın biri erken çıksın bizde uzun süre beklemeyelim olmuyor böyle motaş ın araclari boş ozel halk otobüsleri full gidiyor yazik günah motaş resmen zarar ettiriliyor sonra bize su da emlak vergisinde fazlası ile dönüyor adam akıllı araştirilmali bu konu
Saçmalamışsın hemşerim bir insan nasıl 27 defa indi, bindi yapar. 😂
Bu yaşlıları şımartın 2 oy için memur ve öğrenci de 2.15 ödesin
Belediyenin dolmuştan daha ucuz olması gerekiyor
Mustafa arkadaşımıza katılıyorum o zaman 65 yaş üstü herkese herşey bedava olsun. O zaman ne demek istenilen daha iyi anlaşılır.
Bir günde27 biniş nasıl olmuş doğru mu.doğru olsa bile bir olayla hemen zam istenmez.
Biz çalışanlar olarak 65 yaşına gelmeden önce bilet fiyatları tesbit edilirken mazot işçilik vs ile birlikte ücretsiz binecekler de hesaplanarak bilet fiyatları tesbit ediliyor yani peşin ödedik.65 yaşına gelipte kaç yıl indirimden yararlanılıyor .şehir mezarlığına bakın
Ayrıca minibüsten özel halk otobüsüne geçişte belediyenin sağladığı avantajları da unutulmasın.belediyenin imkanları da bizim vergilerimiz.
belediyeye ücretsiz geçilmiyor, ücret veriyorsun ve baya yüklü bir miktar. sıfır otobüs fiyatı 300.000 tl. senin vergin falan değil kısaca bedeli olan birşey.
emekliyim 1.40 tl olan ücret 2.15 tl ye yükseltlldi yüzde ellinin üzerinde zam yapıldı yetkilleri insafa davet ediyorum nerede sosyal belediyecilik
Özrü kabahatinden büyük , biz şehit yakınlarının binmesine karşı değiliz diyor. Yok bir de karşı olsaydın. Sosyal devlet nedir , yönetmelik ne der bilmeden konuşuyor. Bilmedigin konulara karışma , arabanı sur, begenmiyorsan da bırak , bir sürü insan var ıssız gucsuz
ya kardeşim yaşlı amcalarımızın teyzelerimizin doğru dürüst bir kaç imkandan biride bu ne olmuş yani 20 kere binsin bugün bu insanların torunları çocukları bu vatan için gözünü kırpmadan mücadele veriyor bence daha da yaygınlaştırılmalı tren ve uçakta ekstra indirim uygulanmalı
Bu özel Halk Otobüslerinde dikatimi çeken Belediye Motaş Şoförleri gibi centlemen sürüşleri yoktur, Halkla ilişkişlerde son derece zayıf profesyonel değiler Dolmuşçu vari sürüş tavır ve davranışları devam ediyor daha kibar insanlarımıza daha duyarlı vs beklentilerimizi karşılamıyorlar , Evet iyi niyetle alınmış olabilirler ancak bir sınavdan geçselerdi seminer verilseydi inanıyorum onlarda daha faydalı olmak isterler ancak olmuyor.
nasıl bir zihniyet anlayamadım sizler özel halk otobüsleri olarak bu hatlarda hizmet vereceğiniz zaman 65 yaş üstü yaşlılar emekliler öğretmenler öğrenciler gaziler şehit ve yakınlarının bedavaya bineceklerini biliyordunuz bu memleketin her tarafında aynı yenimi öğrendiniz sizlere bu bilgi yenimi geldiki yakınıyorsunuz.ya asgari ücretle çalışan insan ne yapsın onların hiçbir indirimi yok bir memur kadar maaş alamayan bu kesim memleketin lokomotifi birazda asgari ücretle çalışan bu kesim için bir düzenleme yapın
Ne kadar saçma bir yorum yazmışsın. bu uygulama gelmeden önce istanbulda ankarada özel halk otobüsü olanlar nolacak peki? onlara bu dediklerinide diyemeyiz bedava taşıyacaksınız diye anlaşma yapılmadı sonuçta. Düşün ki ekmek satıcısısın, devlet diyor ki 65 yaş üstüne sınırsız ekmek vereceksin ve kendi cebinden karşılayacaksın bunu. Burda sosyali anlarımda devleti nerde? sosyal halk oluyor bu yapılan ki bunun adı kominizm. sosyal devlete düzen şöyle işler; ben sana derim ki 65 yaş üstü gazi şehit yakını bedava binecek ve bindiği tutarın karşılığını ben karşılayacağım. İşte o zaman yorumlarda bahsedilen sosyal devlet gerçekleşmiş olur.
çok güzel 2 defa uygun yaşlılar için abartmadan bu işe çözüm sunarlar inşaallah saygılar