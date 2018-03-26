Bir Günlük Gelirlerini Mehmetçik Vakfı’na Bağışlayacak

Malatya‘da faaliyet gösteren serbest eczacılar, Zeytin Dalı Harekatı’na destek için bir günlük gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacak.

Malatya Eczacı Odası Başkanı Tahir Özelçi, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda zafere ulaşıldığını, bölgede güvenliğini tamamen sağlanması için operasyonların devam ettiğini hatırlattı.

Sağlık sektörününde görev yapan Malatya eczacıları olarak TSK’nin yanında olduklarını, milli birlik ve beraberlik adına üzerilerine düşen her şeyi seve seve yerine getireceklerini aktaran Özelçi, şöyle devam etti:

“Bu zorlu süreçte canlarını hiçe sayarak teröristlere ve onların işbirlikçisi emperyalist güçlere haddini bildiren Mehmetçiğimize destek olmak adına Malatya Eczacılar olarak bir günlük kazancımızı Mehmetçiklerimize gönderiyoruz. Aynı duyarlılığı da milletimizin de gösterebilmesi ve yüreklerinin Afrin’de Mehmetçik’le birlikte attığını tüm dünyaya ilan edebilmesi adına hazırlamış olduğumuz afişlerle ve şehrimizin dört bir yanındaki bilboardlarla tüm halkımızı şehit ve gazi Mehmetçik ailelerine destek, çocuklarının geleceğine umut olmak için ‘cep telefonlarında MEHMETÇİK’ yazıp 2582’ye SMS göndererek 10 lira bağışta bulunmaya çağırıyoruz. Malatya Eczacı Odası olarak ülke bütünlüğümüzü bozmaya yönelik her türlü eylem karşısında olduğumuzu bildiriyor, bölgedeki bütün askerlerimizin evlerine sağ salim dönmelerini temenni ediyor, operasyon sırasında şehit düşen askerlerimizi rahmetle anarken, Afrin’de yapılmakta olan Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, başta acılı aileleri olmak üzere tüm ulusumuza sabırlar, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz.”

AA