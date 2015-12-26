Bir Günün İki Müdürü!..

Malatya Milli Eğitim Müdürü iken birkaç kez görevden alınıp yerine vekaleten İlköğretim Müfettişi Mehmet Bulut’un atanması, en son geçtiğimiz yıl Nisan ayında bu kez “asaleten” Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü’ne getirilmesi, Malatya’ya da “asaleten” Mehmet Bulut’un tayinine rağmen, tekrar İdare Mahkemesi’ne giden Hamza Doğuç, bir kez daha Malatya’daki görevine döndü.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Hamza Doğuç, Gaziantep İdare Mahkemesi’ne açtığı Malatya’daki görevine iade davasını kazanmıştı.

Bulut ve Doğuç arasında, 2004 yılı Kasım ayından bu yana yaşanan görev değişimlerinin sonuncusu, 25 Haziran Pazartesi günü yaşandı.

Pazartesi sabahı Milli Eğitim’deki görevine gelen, daha sonra da üniversitedeki Malatya 3. Eğitim Zirvesi’nde hazır bulunan Mehmet Bulut’un görevi öğle saatlerine kadar sürdü. Doğuç’un göreve başlamak üzere Milli Eğitim Müdürlüğü binasına geleceğini öğrenen Bulut, 20 gün rapor alarak görevden ayrılırken, Hamza Doğuç öğleden sonra makama giderek göreve başladı.

“Asaleten” il müdürü konumundaki iki müdüre sahip olan Malatya’da bu gariplik yaşanırken, bakanlıkça bir başka göreve ataması yapılmayan Mehmet Bulut’un, raporlu olduğu dönemde Doğuç’tan boşalan Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü görevine teklif edilebileceği öne sürülüyor.

ARŞİV FOTO: (soldaki) Hamza Doğuç, (sağdaki) Mehmet Bulut..