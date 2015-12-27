“Bir Haftada Bitecek”



Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Kanalboyu semtindeki yolların ve kaldırımların tamir çalışmalarını yerinde inceledi.



Çalışmaları kısa sürede bitirmek istediklerini söyleyen Çakır, Kanal boyu, Malatya’mızın en önemli mekanlarından birisidir. Burası vatandaşlarımız tarafından özellikle de ilkbahar ve yaz aylarında yoğun olarak kullanılmaktadır. Kanal boyu’nda önceki yıllarda yapılmış olan kaldırım ve yol üzerinde, ağır kış şartları nedeniyle yer yer bozulmalar meydana gelmiş idi. Kaldırım ve yolda meydana gelen bozulmalar hem yaya trafiğini hem de araçları ile bu yolu kullanan sürücülerimizi olumsuz yönde etkiliyordu. Bu olumsuzlukları biran önce çözüme kavuşturmak ve Sivas Caddesi’ne doğru Kapalı Spor Salonu önündeki noktada yoldaki kod farkını ortadan kaldırmak için başlattığımız tamirat çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Büyük bir hızla devam eden çalışmaları bir aksilik çıkmadığı takdirde bir hafta-on gün içerisinde bitirmeyi planlıyoruz” dedi.



Kanalboyu’ndaki esnafları da ziyaret eden Başkan Çakır, esnafların istek ve talepleri ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.



Bunu paylaş: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

