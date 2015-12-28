“Bir Hoca Gider, Bir Hoca Gelir”

PTT 1.Lig takımlarından Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Musa Sinan Yılmazer yaptığı açıklamada, Yücel İldiz’in ayrılışına üzüldüklerini ancak profesyonelce düşünmek zorunda olduklarını söyledi.

4 haftadır hem kötü sonuçlar aldıklarını, hem de kötü oynadıklarını vurgulayan Musa, “4 haftadır hem kötü sonuçlar alıyoruz, hem de kötü oynuyoruz. Tabi Yücel Hocamız takımdan ayrıldı. Ona da üzülüyoruz. Ancak profesyonelce düşünmek zorundayız. Çünkü bir hoca gelir, bir hoca gider. Şimdi milli takım arası var. Bu arada çok iyi hazırlanıp, eksiklerimizi giderip, yeni gelecek hocamızla da en iyi şekilde gitmek istiyoruz. Bu mağlubiyet serisinden bir an önce kurtulup, yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

Son haftalardaki kötü gidişatın nedenleri ile ilgili de konuşan Musa Sinan, “Takım olarak gol yedikten sonra demoralize oluyoruz ve bundan dolayı oyundan düşüyoruz. Bence kötü oyunun nedeni, golü yedikten sonra demoralize olmamız ve oyundan düşmemiz. Nitekim toparlanamıyoruz. Aslında iyi oyunculardan kurulu bir takımız. Ama işte çabuk oyundan kopuyoruz. İç sahada da bence kötü şartlardan dolayı iyi top oynayamıyoruz. Sahamız çok kötü. O sahayı da bence birilerinin düzeltmesi gerekiyor. Çünkü daha çok mağlup olabiliriz o sahada. Arkadaşlarım da hem fikir bu konuda benimle. Bir an önce sahanın düzelmesi gerekiyor” diye konuştu.