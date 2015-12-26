Bir İntihar, Bir Teşebbüs..
Hekimhan Kocaözü’nde ÖSS bunalımı genç kızın yaşamına maloldu. Kredi kartı borcunun bunalttığı kız da intihara kalkıştı..
DEDESİNİN TÜFEĞİYLE..
Jandarma’dan edinilen bilgiye göre; Hekimhan ilçesi Kocaözü Kasabası Orta Mahallesi’nde, dedesi H.M.Ş.’ye ait evde kalan 26 yaşındaki F.Ş. adlı genç kız, dedesine ait av tüfeğini kafasına doğru ateşleyerek yaşamına son verdi.
Genç kızın, geçtiğimiz Pazar günü yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) nedeniyle bunalıma girdiği, bu nedenle intihar ettiği jandarma açıklamasında yeraldı.
KREDİ KARTI BUNALIMI..
Öte yandan, Sinema Caddesi’nde oturan 21 yaşlarındaki B.D. adlı kız da, saat 21.00 sıralarında bileğini keserek intihara kalkıştı ve Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
B.D., hastanede verdiği ifadede, evde yalnız iken kredi kartı borçlarının aklına geldiğini ve bileğini kestiğini, sonrasını hatırlamadığını bildirdi.