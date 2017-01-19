Bir İsim Daha EYMS Radarında

Evkur Yeni Malatyaspor’da yönetim golcü arayışlarını sürdürüyor.

Gol yollarındaki problemi ortadan kaldırmak isteyen sarı kırmızılılarda, golcü arayışı hız kazandı. Süper Lig ekiplerinin kapısını çalan yönetimin Ayite ve Magaye’den sonra Emir Kujovic’i de gündemine aldığı ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen bulunan Aytemiz Alanyasporlu Jonathan Ayite ile yakından ilgilenen yönetimin, bu transferde henüz bir aşama kat edemediği öğrenildi. TFF 1. Lig’de gol krallığı bulunan ve ligi yakından tanıyan bu oyuncu için girişimlerini sürdüren yönetimin, bu transferin gerçekleşmemesi halinde listesindeki diğer isimlere yöneleceği kaydedildi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un listesinde bulunan bir diğer isim ise TFF 1. Ligi yine yakından tanıyan ve şuan Süper Lig ekibi Adanaspor’da forma giyen Magaye Gueye olduğu öğrenildi.

Ayite’nin durumuna göre Magaye içinde ön görüşmelere başlayan yönetimin, bu iki oyuncudan birinin transferini bitirmek için yoğun bir mesai harcadığı ifade edildi.

Sarı kırmızılı yönetimin listesinde yer alan bir diğer isim ise daha önce Kayserispor’un formasını giyen Emir Kujovic.

Elindeki a, b, c bütün planları kullanan yönetimin Emir Kujovic ile bir ön görüşme gerçekleştirdiği ve görüşmenin olumlu geçtiği iddia edildi.

Belçika’da Gent forması giyen Kujovic’le görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi