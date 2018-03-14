Bir Kavga da TÖTM’de..

Turgut Özal Tıp Merkezi’ne bir yakınlarını ziyarete gidenlerle güvenlik görevlilerinin kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yaşandı. Hastanede tedavi görmekte olan bir yakınlarını görmeye giden grupta bulunan bir kişinin güvenlik görevlileri ile tartışıp saldırmasının ardından yakın akrabaları da olaya dahil olunca güvenlik görevlileri şiddete maruz kaldı.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre; hastanede tedavi görmekte olan yakınının yanına gitmek isteyen M.K. , elinde tuttuğu küçük çocuğu yanında olduğu halde, tartışmış olduğu güvenlik görevlisine tekme atınca, çıkan tartışmaya yakınları da dahil oluyor. Kamera kaydında hasta yakınlarının 2 güvenlik görevlisini yere yıkarak tekmeleyip, yumruk attıkları görülüyor.

Kamera kaydında güvenlik görevlisine tekme atarak olayı ateşleyen M.K.’nın elinden tutmuş olduğu küçük yaştaki çocuğun ise korkuyla kaçtığı da görülüyor.

Olay sonrasında M.K., M.A., V.Ç. ve T.Ş. adlı güvenlik görevlileri darp raporu alırken, polis olaya karışan M.K. ve yakınları Ş.T. ile R.T. hakkında “Kasten yaralama” suçundan soruşturma başlatıldı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com