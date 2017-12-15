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Malatya Haber -

‘Bir Kelam Bin Anlam’ İçin Buluştular

‘Bir Kelam Bin Anlam’ İçin Buluştular
  • 15.12.2017
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Malatya Büyükşehir Kent Konseyi İletişim Paylaşım Çalışma Grubu ve İnönü Üniversitesi Sosyal ve Entelektüel Faaliyetler Topluluğu işbirliğinde “Bir Kelam Bin Anlam” etkinliği kapsamında yazar Kaan Murat Yanık kitapseverlerle bir araya geldi.

Büyükşehir Kent Konseyi Kıdemli Hemşeriler toplantı odasında bir araya gelen gençler yazarın kitabı üzerine, yazar ile birlikte kitap mütalaası yaptılar.

Programa katılan İletişim Paylaşım Çalışma Grubu gönüllü üyeleri, kitap okuma alışkanlığı kazanmanın insanların kişisel gelişimlerine katkıda bulunduğunu ve aynı zamanda düşünce ufkunu genişletmek adına kitap okuma mütalaalarının önemli olduğunu söylediler.

İnönü Üniversitesi Sosyal ve Entelektüel Faaliyetler Topluluğu temsilcisi Yasin Levent, “Bir Kelam Bin Anlam” etkinliği ile kitap okumaya vurgu yapmak istediklerini belirterek , “Bu konuda bizlere destek veren Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Başkanı Ahmet Çakır’a öğrenciler adına çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kent Konseyi Genel Sekreterliğinden alınan bilgiye göre kitap okumaya teşvik etmek amacıyla bu tür etkinliklerin belli aralıklarla devam ettirileceği belirtildi.

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