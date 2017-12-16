Bir Kısmı Yıkıldı, Bir Kısmı Yine Bağlı!

Atatürk Evi’nin, bir bölümü yıkılan ve iplerle bağlanarak korunmaya çalışılan bahçe duvarındaki bu garip görüntü, ‘kısmen’ son buldu. İple bağlanarak yıkılmasının önüne geçilmek istenmesine karşın tehlike arzeden bölüm yıkılırken, “daha az tehlike yaratan” diğer bölümünün “iple tutulması”na devam ediliyor.

Atatürk (Kışla) Caddesi’nde bulunan Atatürk Evi’nin çatlayan ve yıkılmak üzere olan bahçe duvarları için güya korumaya yönelik alınan önlemlerin Yeni Malatya Gazetesi ve malatyahaber.com’da “Bulabildikleri Çözüm Bu!. Duvarı İple Bağladılar..” başlıklı eleştirel bir haberle gündeme getirilmesinin ardından, sorumluluğunun farkına varan Kültür ve Turizm Müdürlüğü nihayet harekete geçti. Bahçe duvarının her an yıkılma tehlikesi olan bölümü yıkılırken, kalan bölümü yine ipe bağlı olarak bırakıldı.

SİT alanında bulunan Tarihi Atatürk Evi’nin duvarının aslına ve projesine uygun şekilde geçici olarak onarılacağı, kalıcı onarıma ise Mart ayında başlanacağı öğrenildi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Malatya’yı Adana’ya bağlayan demiryolunun 1931 yılı başlarında tamamlanması üzerine 13 Şubat 1931 günü trenle Adana’dan Malatya’ya gelmiş ve Malatya’da bir gece kalmış. Daha sonra ise 1937 yılında Sivas Malatya Demiryolunun tamamlanması ile de 14 Kasım 1937 günü Sivas’tan Malatya’ya ikinci kez gelmişti. Atatürk’ün Malatya’ya ilk geldiği zaman bir gece kaldığı bina, ilk önce Türk Ocağı, sonraki zamanlarda Cumhuriyet Halk Fırkası ve Halkevi, son dönemlerde de Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılmış, 1981 yılında bir bölümü Atatürk Evi olarak düzenlenerek ziyarete açılmıştı. Binanın daha sonra tamamı Atatürk Evi olarak düzenlenmişti.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

Atatürk Evi Dış Duvarlarının 13 Aralık günkü görüntüleri

Atatürk Evi Dış Duvarlarının 15 Aralık günkü ‘müdahale edilmiş’ hali