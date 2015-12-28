Bir Komünist Partilisi Bile Yok!

Arguvan ilçesi, sol hareketin, hatta tüm sol fraksiyonların en azından sempatizan düzeyindeki mensuplarıyla kendisini gösterdiği, “solcu” yapısıyla özgün bir ilçemizdi. Ancak, 7 Haziran Pazar günü yapılan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde burada şaşırtıcı bir sonuç vardı; Komünist Parti burada tek oy dahi alamadı. Komünist Parti, Anadolu Partisi ve Millet Partisi ile birlikte bu ilçede oy alamayan üç partiden biri oldu.

Malatya genelinde toplam 70 oy alan bu parti, Arguvan’ın yanı sıra Pütürge ve Kale ilçelerinde de “sıfır” çekti.

Arguvan’da 7 Haziran’daki seçimle alınan sonuç şöyleydi:

ARGUVAN

Seçmen Sayısı: 6.556

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 5.615

İtiraz Edilmeksizin Geçerli Sayılan Oy Sayısı: 5.532

İtiraz Üzerine Geçerli Sayılan Oy Sayısı: –

Geçerli Oyların Toplamı: 5.532

Geçersiz Sayılan Oy Sayısı: 83

ANADOLU PARTİSİ: –

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: 8

KOMÜNİST PARTİ: –

MİLLET PARTİSİ: –

MERKEZ PARTİ: 1

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ: 13

LİBERAL DEMOKRAT PARTİSİ: 4

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ: 125

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ: 1.259

SAADET PARTİSİ: 64

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: 3.144

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: 854

DEMOKRATİK SOL PARTİ: 6

DEMOKRAT PARTİ: 6

VATAN PARTİSİ: 31

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: 12