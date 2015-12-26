Bir Merkez de Tepehan
21 Şubat günü saat 13.05’de meydana gelen Elazığ- Sivrice merkezli depremin ardından bölge “adeta” beşik gibi sallanırken, 28 Şubat gecesi 21.55’de meydana gelen 4.8 şiddetindeki depremden sonra 1 Mart sabahına kadar biri Tepehan merkezli 14 deprem kaydı daha yapıldı. Bu arada 01.27’de merkez üssü yine Elazığ- Sivrice olan 4.7 şiddetinde bir deprem daha olurken, bu deprem Malatya’da da hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü; 02.04’de meydana gelen Pütürge- Tepehan merkezli depremin şiddetini 2.8 olarak kaydetti.
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