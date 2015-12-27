Bir Muhtar Derneği Daha

Malatya’da 13 muhtarın bir araya gelerek kurduğu Kayısı Kenti Muhtarlar Derneği resmen faaliyetlerine başladı.

Kurucu üyeleriyle birlikte kuruluşunu kamuoyuna basın toplantısıyla duyuran Kayısı Kenti Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Yağlıcı, demokratik bir yönetim anlayışıyla yola çıktıklarını belirterek tüm amaçlarının Malatya’ya hizmet olduğunu belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kayısı Kenti Muhtarlar Derneği olarak çalışmalarınızı takip etmenizi öneri ve eleştirilere her zaman açık, şeffaf olduğumuzu, birlikte çağdaş, modern istikrarlı, kararlı ve Demokratik bir yönetim anlayışı ile Malatya’ya hizmet için yola çıktık. Bu hizmette siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları ile eşit, tarafsız, saygı ve sevgi içerisinde birlikte hareket edip yasalara hukuka insan haklarına saygılı, üretken, vatandaşa hizmet duyguları ile hareket etmektedir. İlimiz genelinde kendi bölgelerinde seçilmiş muhtarların sorunlarını çözmede destek vermek sosyal ve kültürel alanda katkı sağlamak.

Muhtarlarımıza akademik iç hizmet, yerel yönetimler konusunda seminer ve panellerin verilmesi, sorunlarımızın çözülmesi noktasında ben değil bizler birlikte anlayışı ile hareket etmek için eşit, kararlı bir tutum içerisinde muhtarların saygınlığını en üst düzeyde karşılık bulacağı inancıyla tüm muhtarları Kayısı Kenti Muhtarlar Derneğinde birlikte olmaya davet eder, saygılar sunarız.”

Konuşmaların ardından Kayısı Kentli Muhtarlar Derneği rozeti törenle muhtarlara takıldı. Şu an üye sayılarının 20 üzerinde olduğunu belirten Başkan Yağlıcı, önümüzdeki günlerde birçok muhtarında gelerek üye olacaklarını belirtti.

Kayısı Kenti Muhtarlar Derneği Kurucu isimleri şu isimlerden oluştu;

“Erdal Yağlıcı Halfettin Mah. Muhtarı ( Başkan ), Nedim Gündüz Zaviye Mah. Muhtarı, Kazım Zengin Koyunoğlu Mah. Muhtarı, Dursun Sayın H. Varol Mah. Muhtarı, Ali Demir Melekbaba Mah. Muhtarı, Vedat Kuru Cevherizade Mah. Muhtarı, Şaban Katırcı Cevatpaşa Mah. Muhtarı, Alaaddin Aktaş İzzetiye Mah. Muhtarı, Levent Yener İstiklal Mah. Muhtarı, Turan Sarı Taştepe Mah. Muhtarı, Ahmet Ulukaya Yeşiltepe Mah. Muhtarı, Mehmet Ali Afşin Ataköy Mah. Muhtarı, Zafer Hasdemir K.M. Paşa Mah. Muhtarı.”

Kayısı Kenti Muhtarlar Derneği ile Malatya’da muhtarlara ait 3.dernek kurulmuş oldu.