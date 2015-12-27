‘Bir Sayımıza Bakın Bir de..’

Malatya Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Arzuhan Kaplan, katılımcı ve güçlü bir demokrasi için kadınların yerel siyasette görünür olması gerektiğini söyledi.

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 74. yıldönümü nedeniyle Adliye binası önünde bir basın açıklaması yapan Malatya Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Arzuhan Kaplan, “Kadınlar TBMM’de yüzde 9.1, yerel yönetimlerde ise yüzde 1 oranında temsil ediliyor. Toplumun yarısını biz temsil ediyoruz, sayımıza ve bir de temsil oranlarımıza bakın” dedi.

Kadın sorunlarının çözümünün anahtarının kadınların siyasetteki ağırlığının yeteri düzeye ulaşmasını sağlamak olduğunu belirten Kaplan, yerel seçimlerde kadın adaylara gereken desteğin verilmesini istediklerini kaydetti.

ÇALIK’IN MESAJI..

AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık da, yıldönümü dolayısıyla “Cumhuriyet tarihinde Meclise en çok kadın milletvekili getiren bir partinin çatısı altında siyaset yapmanın gururunu taşıyan bir bayan milletvekili olarak Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürkün Türk kadınına verdiği önemin neticesi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5 Aralık 1934te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanımasını, sosyal ve siyasi yaşamda kadının mutlaka yer almasının gerekliliğini ortaya koyması bakımından siyasi tarihimizde bir dönüm noktası olduğuna inanıyorum.

Kadınlarımızın gerek yerel siyasette gerekse ulusal siyasette mutlaka yerlerini almaları gerektiğini, siyasi partilerin de kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaparak daha fazla kadın adaylara listelerinde yer vermelerinin siyaset kurumu açısından da olumlu katkıları olacağını düşünüyorum. Ancak bu noktada kadınlarımıza da sorumluluklar düşmektedir. Yılmadan, risk almaktan ve mücadeleden vazgeçmeden bu süreçte ısrarcı olmaları gerektiğine inanıyorum. Nitekim kadınlarımızın diğer konulardaki haklarıyla ilgili sorunlarını çözebilmelerinin yolu yine siyasetten geçmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle siyasetin belki de en çok sevildiği ve takip edildiği, nice Cumhurbaşkanları ve bürokratlar yetiştiren Malatyamızdan daha fazla kadın siyasetçiyi Meclis kulislerinde görmek dileğiyle, kadınlarımızın bu anlamlı günlerini tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.” açılmasını yaptı.