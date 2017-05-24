“Bizden Duymadıkça İnanmasınlar”

Spor Toto Süper Ligin yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Sportif Direktörü Ali Ravcı, 11 yıllık aradan sonra Süper Lig’e çıktıklarını kaydederek, “Sezon başında hayal ettik, bu hayal uğruna çaba sarf ettik, çalıştık, emek verdik ve bir şehrin hayalini gerçekleştirdik. Yeni Malatyaspor değil Malatya şehri Süper Lig’e çıktı” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e yükselmesinde şüphesiz ki en önemli kahramanlardan birisi sportif direktör Ali Ravcı oldu. Yönetim ile teknik heyet ve futbolcular arasında önemli bir köprü vazifesini üstlenen Ravcı, deneyimleriyle takıma büyük katkı sağladı.

“SEZON BAŞI HEDEFİMİZ PLAY-OFF’TU”

Sezon başında oluşturdukları bütçeyle Play-Off hedefini koyduklarını ifade eden Ravcı, haftalar ilerledikçe kendilerini ligin zirvesinde bulduklarını ve iyi gidişi sürdürüp, Süper Lig’e yükseldiklerini anlattı.

Ligdeki büyük bütçeli takımlara nazaran daha mütevazi bir bütçeyle mücadele ettiklerini aktaran Ravcı, “Sezon başında hedefimiz Play-off’tu. Oluşturduğumuz bütçeyle, sezon başında Play-off hedefini koyduk. Ligde çok daha büyük bütçeli takımlar vardı. Eskişehirspor, Göztepe, Şanlıurfaspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor gibi takımlar. Hedefimizi Play-off olarak koyduk ama kendi içimizde de şampiyonluğu hedefliyorduk. Bunun da temel sebebi ilk etapta oyuncular üzerinde baskı oluşturmak istemedik. Sezona iyi bir başlangıç yaptık. Maçları kazandıkça da kendimizi bir an ligin tepesinde gördük. Haftalar ilerledikçe oyuncuların kendilerine olan özgüvenleri arttı. Kendilerinden istenileni sahaya yansıtmaya başladılar. İlk yarıyı da o şekilde bitirdik” diye konuştu.

“MALATYA SÜPER LİGİ KESİNLİKLE HAK EDİYOR”

Ravcı, ligin ikinci yarısında da nokta transferlerle yollarına devam ettiklerini belirterek, şunları söyledi: “İkinci yarıda takviyeler yaptık. Bizim için lüzumlu olan, ihtiyacımızı giderecek takviyeler yaptık. İkinci yarıya da iyi bir başlangıç yaptık. Ligin sonlarına doğru takımda bir düşüş oldu. Neticede iyisiyle kötüsüyle yaşadığımız zorluklarla, engellerle sezonu istediğimiz şekilde Malatya’ya, Malatyaspor’a, bütün Malatyalılara yakışan bir şekilde kapattık. Bir hayalimizi gerçekleştirdik. Sezon başında hayal ettik, bu hayal uğruna çaba sarf ettik, çalıştık, emek verdik ve bir şehrin hayalini gerçekleştirdik. Bundan da son derece mutluyuz çünkü Yeni Malatyaspor değil Malatya şehri Süper Lig’e çıktı. Bunu da kesinlikle hak ediyor.”

“SÜPER LİG’DE KALICI OLMAK İSTİYORUZ”

Süper Ligin güzelliğini yaşamak istediklerini dile getiren Ravcı, en büyük hedeflerinin ligde kalıcı olarak yer almak olduğunu kaydetti.

Ravcı, TFF 1. Lig’de de ilk sene ligde kalıcı olma hedefini koyduklarını, ikinci senelerinde Süper Lig’e yükseldiklerini anımsatarak, “Malatya şehri, Yeni Malatyaspor şuanda hak ettiği yerde, Süper Lig’de. İnşallah Süper Lig’de de kalıcı oluruz. Çünkü TFF 1. Lig’e çıktığımızda da ilk hedef ligde ilk sezon kalmaktı. En azından ligi görelim, hangi oyuncu profiliyle mücadele edelim, hedef doğrultusunda nasıl çalışmalar yapılır diye. Süper Lig’de de hedefimiz ilk etapta kalıcı olmak. Süper Ligin tepesini ve futbolun güzelliğini yaşamak istiyoruz. İnşallah ilk sene kalıcı oluruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Neticede Malatya şehri Süper Lig’e çıktı. Bu mutluluğu doyasıya herkesin yaşaması gerekiyor. İnşallah Süper Lig’de de başarılı oluruz. Süper Lig kolay bir yer değil, orada kalıcı olmak için çok çalışmak gerekiyor. Önemli olan Süper Lig’e çıkmak değil, orada kalıcı olarak yer almak” ifadelerini kullandı.

“HERKESİN ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ İDRAK ETMESİ GEREKİYOR”

Ravcı, Süper Lig ile ilgili çalışmalara başladıklarını belirterek, şunları söyledi: “Hazırlıklarımız başladı. Her sezon başı olduğu gibi sezon bittikten sonra hem iç hem de dış transferde çalışmalar yine devam edecek. Bu çalışmalara da başladık. Ama hepimizin bütün Malatya’da yaşayan taraftarımızın, basınımızın, bizlerin, herkesin bir defa ligin değerini bilmesi gerekiyor. Çünkü uzun yıllardan sonra biz bu lige çıktık. Bunun değerini bilmemiz ve buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Birlik ve beraberlik içerisinde olursak zaten bir başarı elde edebiliriz. Birbirimizi yererek, ağır eleştirerek, futbolun içerisinde olmayan kötü şeyleri yansıtarak Malatya’ya ve Yeni Malatyaspor’a zarar vermiş oluruz. Çünkü bu kulüp hepimizin ve başka bir Yeni Malatyaspor yok. O nedenle bunun değerini bilerek, hep birlikte dört elle sarılıp, yeni oluşturulacak takımın nasıl başarılı olması gerektiğini, herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde nasıl yapacağını idrak etmesi gerekiyor.”

“AĞZIMIZDAN DUYMADIKLARI SÜRECE İNANMASINLAR”

Transfer dönemlerinde yazılı ve görsel basında transferlerle ilgili çıkan bazı haberlerin doğruyu yansıtmadığını savunan Ravcı, “Bazen yazılı ve görsel basında transferlerle alakalı isimler çıkıyor, bunlara da kimse itibar etmesin. Ben bu kulübün sportif direktörü olarak, Adil Gevrek’te bu kulübün başkanı olarak bizim ağzımızdan herhangi bir şey çıkmadığı müddetçe diğer haberlere kimsenin inanmamasını istiyorum. Ne zaman ki biz transferle alakalı basınımızla herhangi bir bilgi paylaşırsak herkes bilsin ki doğrusu da odur. Transfer döneminde birçok haberler çıkıyor, bası futbolcular alınmış gibi gösteriliyor. Benim taraftarlarımızdan ve camiamızdan tek ricam bizim ağzımızdan bir şey duymadıkları sürece bu tür şeylere inanmamalarıdır” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi