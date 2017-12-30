AKP Yeşilyurt 6. Olağan Kongresi Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,”2018’de yatırımlarla büyüyen bir Türkiye, ihracat rakamlarını arttıran bir Türkiye, tarımından sanayisine büyüyen, ticaretinden hizmet sektörüne büyüyen bir Türkiye 2019’da çok daha güçlü bir şekilde girecek.” dedi.

Kongreye Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, AKP İl Koordinatörü Tokat Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, partili yöneticiler, STK temsilciler ve partililer katıldılar.

-Bakan Tüfenkci: “2018 çok daha da iyi olacak.”

Kongrede konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci; “2018 çok daha da iyi olacak. Bakınız daha dün asgari ücret açıklandı. İnanın bütün imkanları zorlayarak hükümet asgari ücretlileri mağdur etmeme adına, sadece bekar işçiler için söylüyorum, bin 603 lirayı zorlayarak verdi. Niye? İnsanımız mağdur olmasın diye. Bir şeyi daha yaptık, işverenimiz de mağdur olmasın 100 TL de işveren payına katkı sundu. Bunu niçin söylüyorum; belki daha fazla vermek gerekiyor. Ama inanın bütçe imkanlarını sonuna kadar kullanarak, sonuna kadar bütçeyi zorlayarak bu rakamlara eriştik. Ve yine taşeron yasasını millete söz verdiğimiz gibi çıkarttık. Allah’a hamdolsun, bir takım sıkıntılar, bir takım beklentiler olabilir. Ama dikkat edin 1 milyon 100 bin insanımıza bu anlamda kadro verdik.” dedi.

-“2023 hedeflerine birer birer ulaşacağız.”

Tüfenkci şöyle konuştu:

“İnşallah 2018’de yatırımlarla büyüyen bir Türkiye, ihracat rakamlarını arttıran bir Türkiye, tarımından sanayisine büyüyen, ticaretinden hizmet sektörüne büyüyen bir Türkiye 2019’a da çok daha güçlü bir şekilde girecek. 16 Nisan’da bir referandum gerçekleştirdik ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine sizlerin gayretleriyle geçtik. İnşallah 2019’da uygulamasına geçeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrardan başkan yapacağız. İnşallah Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 2023 hedeflerine birer birer ulaşacağız.”

-Yılmaz: “Büyümeliyiz ki Kudüs’e sahip çıkalım”

Birçok siyasi hareketin Türkiye’den gelip geçtiğini ancak hiç birinin AKP kadar damgasını vuramadığını kaydeden AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, Türkiye’nin geçen yıl yaşadığı hain darbe girişimi ile hem içeride hem dışarıda karşılaştığı saldırılara rağmen bu sene çok güzel bir ekonomik performans gösterdiğini söyledi.

Yılmaz, “İlk 9 ayda ortalama büyümemiz yüzde 7,4 oldu. Üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 büyüdü. Dördüncü çeyrekte de inşallah büyümemiz devam edecek. Öncü göstergelerimiz bu şekilde. Yılın tamamında da çok yüksek bir büyümeyle bu yılı tamamlıyoruz. Avrupa’da yüzde 2 büyüme sağladılar diye neredeyse düğün, bayram yapıyorlar. Biz üçüncü çeyrekte bunun 5 misli bir büyüme sağladık. Bunun için hakikaten ne kadar iftihar etsek azdır. Büyümeliyiz ki Kudüs’e sahip çıkalım. Güçlenmeliyiz ki Suriye’de Irak’ta, Myannmar’da dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlara sahip çıkabilelim.” İfadelerini kaydetti.

-Çalık: “Böyle bir tiyatro olabilir mi?”

AKP’nin herkesi kucaklayarak büyüdüğünü söyleyen Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık tek bir hedeflerinin olduğunu ve bunun da Türkiye’nin gelişmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

Çalık; 15 Temmuz’daki hain darbe girişimin ülkenin ikinci Kurtuluş Savaşı olduğunu belirterek, “”Şimdi 15 Temmuz darbesine tiyatro diyenleri görüyorsunuz. O tiyatro, komplo diyenlere cevabımız, 6 bin askerin, 500 subayın, 200 astsubayın, 42 generalin, 5 F-16’nın, 2 fıkrateynin, 5 hücum botunun, 30 tankın, 7 helikopterin, bir kolordu, 12 tugay, 2 bin 745 askerin, yargı mensubun var olduğu, Danıştay üyesinin var olduğu bir tiyatro çevrilebileceğine inan bir muhalefet var. Baş nereye giderse ayak oraya gider. Söyleyeceğim söz şudur ki darbeye tiyatro diyenlerin kim olduğunu biliyorsunuz. CHP’nin başındaki genel müdür darbe için tiyatro diyor. Darbe için komplo diyor.” şeklinde konuştu.

696 sayılı KHK’nin 121. maddesiyle getirilen düzenlemesi hakkında ise Çalık, bunun 15 ve 16 Temmuz’da vatanı savunan insanların korunması için çıkarıldığını kaydetti.

-Yalçınkaya yeniden seçildi

AKP Yeşilyurt İlçe kongresinde başkanlığa yeniden tek liste ile aday olan Av. Muhammed Emin Yalçınkaya seçildi.

Yalçınkaya başkanlığındaki yönetim kurulunda ise şu isimler yeraldı:

Abdullah Demirel, Ekrem Dağ, Namık Gören, Cumali Karakaya, İbrahim Haskul, Mehmet Nakir, Yasin Gülbeyaz, Şevket Altınkaynak, Hamid Mecit Karakuş, Levent Ergül, Vehbi Akın, Turgay Solmaz, Kenan Gerçek, Ramazan Yaylacı, İbrahim Künkül, Harun Arslan, Ahmet Karakurt, Şeyma Bozkurt, Hatice Akbaş, Tugba Doğan, Ebru Çınar, Rukiye Saliha Tekin, Mahmut Göğüs ve Abdulvahap Kılınç.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com