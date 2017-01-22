Bir Yılda 3 Bin 268 Nikah

Aralarında Ermenistan, Yunanistan, Rusya, Almanya, Cezayir, Tunus uyruklu gelin ve damatlar da var..

Malatya’da 2016 yılı içerisinde toplam 3 bin 268 çiftin nikâhı kıyılırken, 2016 yılının Temmuz ayında hizmete giren yeni Nikâh Sarayı yeni evlenen çiftlere saray konforunda hizmetler sundu.

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Nikâh Sarayı, 1 yılda 3 bin 268 çiftin mutluluğuna ev sahipliği yaptı.

Nikâh kıymak için Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne 3 bin 448 kişi müracaat ederken, bunlardan 3 bin 228 kişinin nikâh akitleri gerçekleştirildi.

Fahri Kayahan bölgesinde yapılarak vatandaşların hizmetine sunulan Yeni Nikâh Sarayı, evlenecek olan çiftlerin nikâh akitleri için çeşitli alternatifler sunuyor. Çiftlerin isteklerine göre törenli, törensiz, hafta içi, hafta sonu ve düğün salonlarında alternatifler sunan Büyükşehir Belediyesi Nikâh Dairesi tarafından 2016 yılında kıyılan toplam 3 bin 268 nikâhın; 58’i hafta içi törenli, 72’si hafta sonu törenli, 46’sı hafta sonu törensiz, 3035’i ise hafta içi törensiz olarak kıyıldı. 12 çiftin nikâhları Büyükşehir Belediyesi Encümen kararıyla ücretsiz olarak kıyılırken, 56 çift ise düğün salonlarında nikâh kıydırdı.

69 yabancı nikâh

Büyükşehir Belediyesi Nikâh Dairesinde 2016 yılında kıyılan nikâhların 69’unu yabancı uyruklu vatandaşlar oluşturdu. 22 Suriye, 4 Afgan, 1 Ermeni, 1 Tunus, 18 Alman, 6 Azeri, 1 Kazakistan, 2 İngiliz, 1 Bulgaristan, 1 Irak, 2 İran, 1 KKTC, 2 Kırgızistan, 1 Endonezya, 2 Rusya, 1 Filipin, 1 Ukrayna, 1 Cezayir ve 1 Yunan vatandaşı Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikâh Dairesi’nde nikâh kıydı.

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