Bir Yılda 9 Bin İşyerinde Gıda Denetimi

Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 2017 yılında yaklaşık 9 bin iş yeri denetledi. İhbar ve şikayet, gıda kaynaklı zehirlenme, ihracat, güvenilir gıdaya ulaşım, gece denetimleri ve risk esaslarına dayalı yapılan denetimler sonucunda 183 adet idari yaptırım kararı uygulandığı bildirildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit, 2017 yılı denetimlerine ilişkin Yeni Malatya Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, Bakanlığın, gıda güvenliği ve güvenilir gıda tüketiminin sağlanmasında tüketicilerin denetim ve kontrol sürecine katılımını çok önemsediğini vurgulayarak “14 Şubat 2009 tarihinden itibaren, hem gıdaya ilişkin tüketici-vatandaş şikâyetlerini değerlendirmek hem de güvenilir gıda ile ilgili bilgi taleplerini karşılamak amacıyla alo 174 telefon hattı ve e-posta adresini hizmete geçirmiştir. Hizmete geçmesinden bu yana ilimize ilişkin bu yolla ulaşan şikâyetler, denetim ve kontrol ekiplerimiz tarafından anında değerlendirmeye alınmış ve süratle sonuçlandırmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda 2017 yılında; 340 şikâyet değerlendirilerek bunların tamamı sonuçlandırılmıştır. 2017 yılı içerisinde bakanlığımızın kontrol planları dahilinde 415; şikayet, şüphe ve ihracat için ise 222 adet olmak üzere toplam 637 adet numune alınmış ve yetkili laboratuvarlarda analizleri yaptırılmıştır. Yine bu süre zarfında toplam 560 adet ihracat için gıda sağlık sertifikası düzenlenmiştir. Yapılan denetimlerin sonucunda 2017 yılı genelinde 183 adet idari yaptırım kararı uygulanmıştır” dedi.

Tahir Macit, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşımı için çalışmaların bundan böyle aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com