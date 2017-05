Başkanlık için Mehmet Ali Aydınlar isminin dolaşmasını ve farklı oluşumların varlığı konusunda da konuşan Gevrek, “Gönül ister ki gelsin. Ben de duyuyorum geleceğini. Mehmet Ali Aydınlar gelirse ekibinde bile çalışırım.” dedi.

Yeni Malatyaspor’da son 3 yılda 2 kupa kaldıran başkan Adil Gevrek takımın geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Devam edip etmek istemeyeceği yönündeki konuya açıklık getiren Gevrek, “Neden bırakayım ki. Bırakmamı gerektirecek bir durum mu var? 2. Lig’den çıkacağız demişiz, çıkmışız. TFF 1. Lig’de geçen yıl kalalım demişiz, kalmışız. Bu yıl Süper Lig demişiz, çıkmışız. Ortada bir başarısızlık varsa Malatya futbolunun önünde bir saniye durmam” diye konuştu.

“Allah nasip etti, şampiyon olduk”

Şampiyonluğun, Allah’ın nasip etmesiyle olduğunu belirten Adil Gevrek, “Her şey Allah’ın nasip etmesiyle oldu. Bizden önce de ciddi emek harcamış insanlar vardı, ama nasip bu döneme imiş. Bu da bize denk geldi. Biz her şeyi dört dörtlük yaptık diye mi şampiyonluk yaşıyoruz? Elbette hayır. Bizim de hatalarımız vardır. Ancak şehrin duası, siyasilerimizin ve yerel yöneticilerimizin desteği, yöneticilerimizin katkısı ve taraftarımızın azmi birleşince başarı kaçınılmaz oldu. Bizler de her çalıştığımız teknik ekiple doğru kadrolar, doğru planlamalar yaptık. Yoksa son 3 senede 2 kupa kaldırmak öyle kolay bir iş değil. Biz inanın başarıyı her şeye rağmen kendimize mal etmiyoruz. Bu başarı şehrin, Malatya’nın başarısıdır ve Allah’ın bir lütfudur” diye konuştu.

“O kupayı kaldırmak önemliydi”

Kupa törenine ve yaşananlara da değinen Gevrek, “Tabii şehidimizin olması, havanın durumu, konser iptali, pazartesi ve mesai çıkışına denk gelinmesi her şeyi olumsuz etkiledi. Ama burada o kupayı kaldırmak önemliydi. Bolu maçındaki saha içindeki ve sonrasındaki coşku zaten Malatya’nın özlemini ortaya koydu. Biz kupa töreni biter bitmez hemen platformdan indik ve yeni dönem için beyaz bir sayfa açtık. Artık daha çok çalışmalı ve geleceği düşünmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Neden bırakayım?”

Devam edip etmek istemeyeceği yönündeki konuya da açıklık getiren Gevrek, “Neden bırakayım ki. Bırakmamı gerektirecek bir durum mu var. 2. Lig’den çıkacağız demişiz, çıkmışız. TFF 1. Lig’de geçen yıl kalalım demişiz, kalmışız. Bu yıl Süper Lig demişiz, çıkmışız. Ortada bir başarısızlık varsa Malatya futbolunun önünde bir saniye durmam. Ekonomik anlamda bu yıl en çok galip gelen takımız ve haliyle primlerimiz yüksek oldu. Ama Süper Lig’e çıkışımızla alacağımız parayla oyuncularımızın tüm hak edişlerini fazlasıyla ödeyecek durumdayız. Yani borçsuz aldık borçsuz devam ediyoruz. Kendimi ve yönetimi başarılı görüyorum. Bırakacak kadar kötü işler yaptığıma inanmıyorum. Yeni sezonda da devam edeceğim. Niyetim o yönde. Henüz hedeflerim bitmedi. Şimdi sırada Süper Lig’de kalıcı olmak ve tesisleşme yatırımları var. Bunları gerçekleştirirsem elbet bir gün bırakırım. Sayın bakanımızla, milletvekillerimizle, başkanımız Ahmet Çakır’la oturup konuşacağız, yeni bir yol haritası belirleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Aydınlar gelirse yanında çalışırım”

Kamuoyunda başkanlık için Mehmet Ali Aydınlar isminin dolaşmasını ve farklı oluşumların varlığı konusunda da konuşan Adil Gevrek, “Gönül ister ki gelsin. Ben de duyuyorum geleceğini. Mehmet Ali Aydınlar gelirse ekibinde bile çalışırım. Ama gerçekçi olmak lazım. Tabii Süper Lig olunca artık birilerinin yönetim oluşturmak istemesi, yönetime girmek istemesi veya bu tür lobi faaliyetlerinin içinde olması normal. Biz 2. Lig’de iken yanımızda yönetici bulamıyorduk. Ama şimdi herkes yönetici olmak ister. Şu an yeni bir yönetim oluşturma ya da kongre gibi bir süreç, gündemimizde yok. Haziran içerisinde mali kongremizi yapacağız. Futbolcuların hak edişlerini ödeyeceğiz ve gidecek kalacaklar konusunda, teknik heyetin durumu konusunda bazı kararlar alacağız. Ama şimdilik olumlu ya da olumsuz verilmiş hiçbir kararımız yok” dedi.

iha