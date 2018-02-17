“Biraz Geç Olacak Ama Sonu Güzel Olacak”

BAKAN TÜFENKCİ AFRİN’DEKİ MALATYALI ASKERLE KONUŞTU.. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türk Silahlı Kuvvetleri´nin Afrin´i terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatında görevli Malatyalı uzman çavuşların ailelerine moral ziyaretinde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ‘ın Zeytin Dalı Harekatına katılan Malatyalı askerlerine ailelerine yönelik başlatmış olduğu moral ziyaretine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’de katıldı.

-“İsteseler bende giderim”

Bakan Tüfenkci, beraberinde Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli Malatyalı uzman çavuş Hamza Özarslan’ın Karakavak Mahallesi’nde oturan babası Osman ve annesi Elif Özarslan’ı ziyaret etti.

Uzman çavuşun annesi Elif Özaslan: ziyaret esnasında, “Keşke bende gitsem. İsteseler bende giderim.” deyince Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Türk milletinde aynı duygular var.

Biz onların toprağı için gitmedik. Biz onların toprağında gözü olarak veya bir etnik gruba karşı gitmedik. Biz oradaki ülkemize karşı yapılan saldırıları önleme adına, terörü yok etme adına, bu ülkedeki insanlar güven içerisinde, huzur içerisinde olsun diye gittik. İnşallah, Cenab-ı Allah’ın yardımıyla insanlarımız da sağ salim dönerler. Türk milleti olarak ta bizler oradaki Mehmetçiklerin annelerin, babaların, kardeşlerini, sizlerinde yanındayız” dedi.

Anne Elif Özaslan, “Devletimizden, Türk milletinden Allah hepsinden razı olsun. Türk milleti şereflidir, gururludur, imanlıdır. Rabbim eksikliğini vermesin, bu ateşi de söndürsün İnşallah.” dedi.

-Anne Kürtçe konuştu; “Bizim için ayrımcılık yoktur”

Kürtçede konuşan Anne Elif Özaslan, “Allah hepsini korusun, onu da (oğlumu da) korusun. Bizde Kürdüz. Biz Kürtleri de seviyoruz, Türkleride seviyoruz. Bizim için ayrımcılık yoktur. Hepsi tektir. Allah hepsini korusun. Şerefleriyle gelecekler. Annemde Kürt, babamda Kürt, bizde Kürdüz, Kürtleri de çok seviyoruz.” şeklindeki ifadeleri Kürtçe ifade etti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Annemde biliyorki, Kürtlere karşı bir operasyon olmadığını, etnik kimlik üzerinden bir operasyon olmadığını” dedi.

-“Gururla gittiler, gururla da gelecekler.”

Baba Osman Özaslan, “Biz bölücüye taraf değiliz, Allah muhafaza. Allah kimseyi o yollara düşürmesin. O zındıkları da başımızdan def etsin İnşallah.” dedi.

Bakan Tüfenkci, uzman çavuş Hamza Özarslan ile telefonla da görüşerek, “Bütün Türk milletinin duası sizinle. Malatya’nın hepsi arkanızda. Sokakta gezdiğimiz esnafı ziyaret ettiğimizde herkes dua ediyor. İnşallah rabbim sizleri tuzaklardan korsun, kazalardan belalardan korusun. “ ifadelerini kaydetti.

Bakan Tüfenkci, askerin anne ve babasına Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Anne Elif Özaslan, “Gururla gittiler, gururla da gelecekler.” dedi.

– “Geç olacak ama sonu güzel olacak”

Bakan Tüfenkci, harekatta görevli uzman çavuş Ahmet Fethi Kayış’ın babası Metin ile annesi Nadire Kayış’ı da evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette, uzman çavuş Ahmet Fethi Kayış ile cep telefonuyla görüntülü konuşan Tüfenkci, “Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah kısa sürede operasyonunu bitirir ülkemize geri dönersiniz. Biz orada terörle mücadele etmek için oradayız. Ne Kürt kardeşlerimize karşı, ne oradaki Afrinlilere karşı, sadece onları terörden kurtarma adına, ülkemize barışı sağlama adına, kardeşliği sağlama adına oradayız” derken, Uzman Çavuş Ahmet Fethi Kayış, “Bizden yana bir sıkıntı yok. Geç olacak ama sonu güzel olacak İnşallah. Sivillere gösterdiğimiz hassasiyetten dolayı, birazda hava şartlarından dolayı yavaş ilerliyoruz. Ama Allah’ın izniyle buradan da başarılı bir şekilde kendimizi bütün dünyaya göstereceğiz.” karşılığını verdi.

Uzman Çavuş Ahmet Fethi Kayış, annesi ve babasıyla, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Vali Ali Kaban, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ile de telefonla görüştü.

Bakan Tüfenkci, Kayış ailesine de Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com-