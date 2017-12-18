“Biraz Paniklemeseler Sonuç Çok Farklı Olurdu”

Evkur Yeni Malatyaspor’un, Malatya’da oynanan maçta Galatasaray’ı 2-1 mağlup etmesinin yankıları büyük oldu.

Futbol yorumcuları ve yazarları, Evkur Yeni Malatya- Galatasaray maçından sonra maçla ilgili şu değerlendirmeleri yaptılar:

Hakan Ünsal (Hürriyet)

“TEKNİK adamların kalitesi ve farkı, önemli eksik oyuncusu olduğunda ya da zor zamanlarda belli olur.

Bu bağlamda Tudor’un, takımın önemli ismi Mariano yokken yaptığı değişim ve tercihleri kendini sorgulatır. Mariano yok diye, hep aklında olan ve fırsatını bulunca oynatmaya çalıştığın 3’lü savunmaya dönüyorsan, Serdar Aziz, Rodrigues veya Sinan Gümüş’ü kenarda tutup, Denayer ve Linnes ile oynuyorsan, üstelik bunu Erol Bulut Hoca geldikten sonra saha yerleşimi düzelen ve savunması toparlanmış bir takıma karşı oynarken yapıyorsan sorgulanırsın.

Galatasaray’ın, savaşan ve disiplinli oynayan Yeni Malatyaspor’u yenmesi çok zordu. Sebebi; saha dışında enteresan işler yapan Tudor, saha içinde eksik oynatan Belhanda, etkisiz oynayan Feghouli, hata yapan Denayer, varlığı belirsiz Linnes ve sorumluluk almayan oyuncular. Devre arası çok şey değişir.”

Osman Şenher (Milliyet)

“Düşünebiliyor musunuz, bu kadar büyük transferler yapan bir takım Yeni Malatyaspor karşısında ilk 45 dakika tek şut çekmeden, gol pozisyonuna girmeden devreyi bitirdi. Dönüyorum defansa… Artık amatör takımlar bile böyle gol yemiyor. Peki bu aksaklıkları kim düzeltecek? Başkan Dursun Özbek mi oyunculara taktik verecek, yoksa Tudor mu? Tamam Hırvat teknik adama sahip çıkıyoruz. Sarı-kırmızılılarda bir teknik direktör değişikliği olmasın diyoruz. Ama bir de gerçek var ki, bakıyoruz takım her hafta geriye gidiyor. Sorumluluk alan bir tek futbolcu yok. Hangi sistemle oynandığı belli değil. Tudor bunları düzeltebilecek mi? Benim hiç ümidim kalmadı.

Ev sahibi ekibe gelince… Her şeyden önce maça mükemmel başladılar. Defanstaki Mina ve Sadık sıfır hatayla oynadı. İlk yarı Turgut Doğan rakibin sağ kanadını çökertti. Aytaç, Murat sahada basmadık yer bırakmadı ve üç puanı hak eden taraf Malatyaspor’du. Çünkü daha çok mücadele eden, galibiyeti isteyen takımdı.”

Şansal Büyüka (Milliyet)

“Aslında İgor Tudor’un iflah olmaz “üçlü savunma“ anlayışı Galatasaray‘a ağır darbeler indirirken, kendisinin de sonunu hazırladı… Öyle ki, Malatya maçının daha ilk dakikalarında iki kanat adamı, Pereira ile Turgut Doğan, adeta beksiz oynayan Galatasaray karşısında milli oldular…

Malatya’nın ilk golünde Sisokko’nun sol kenardan ortalayıp Galatasaray kalesine paralel giden topu sol kenarda Pereira kafasıyla buluşup gol olurken, bu topa Galatasaray‘ın birinci stoperi, ikinci stoperi, üçüncü stoperi hiçbiri müdahale edemedi… Bekler derseniz, onlar zaten yoktular… Galatasaray‘da sağlam tek stoper Serdar Aziz, o da sakatlıktan göz açamıyor…

İkinci gol Galatasaray adına daha da dramatikti… Golü atan Boutaib, iki metrekarelik bir alan içinde dört Galatasaraylı arasında kalmıştı… Adeta tost olmuştu… Bu savunma anlayışı, aralarında tost olan Boutaib‘in golü atmasını bile engelleyemedi…

Galatasaray savunmasının durduramadığı Turgut Şahin‘i oyundan alarak kendi hocası Erol Bulut durdurdu… Bu kadar yanlış bir değişikliği uzunca süredir hiçbir maçta görmedim… Turgut oynarken, başı dönen Galatasaray savunması ve orta sahası, Turgut sonrası kendine gelerek topuyla tüfeğiyle rakip kaleye bindirdi… O bindirmelerde sahneye kaleci Ertaç, özellikle iki stoper Mina ile Sadık çıktı… Pereira‘nın ve Sissokko‘nun da hakkını elbette teslim etmeliyiz…”

Erman Toroğlu (Sabah)

“İnanın son 7-8 maçtır Galatasaray’a karşı oynayan takımlar saçmalıyorlar. Doğru dürüst futbol oynamıyorlar, oynayamıyorlar. Sebebi ne? Çünkü sarı-kırmızılılar sahada öyle bir diziliyorlar, öyle anormal işler yapıyorlar ki rakip takımı da bozuyorlar. Kendileri zaten yoklar.

Muazzam bir teknik direktörleri var! Ve ona çanak tutup bu takımı bu hale getiren saçtıkları transfer paralarını har vurup harman savuran bir yönetim kurulu… Kendi düşen ağlamaz. İki üç hafta evvel bu Tudor’u gönderseydiler belki düzlüğe çıkabilirlerdi. Ama bence artık çok geç. Gönderseler de fayda etmez. Bu Galatasaray’a da çok kendini bilen teknik adam gelmez. Galatasaray yönetimi, “Lider olan takımın teknik direktörü gönderilir mi?” diyordu. Futboldan anlamazsan böyle konuşursun. Öyle bir teknik adam gönderirsin ki, 10 puan öndedir ama takıma ve kulübe zararlı işler yapmaktadır, gönderirsin..”

Levent Tüzemen (Sabah)

“1985 yılından bu yana 32 yıldır takip ettiğim Galatasaray’ın başında Saftig, Riekerink dâhil bu kadar yeteneksiz, bilgisiz, tecrübesiz ve çapsız bir hoca görmedim. Galatasaray’ın başarısız olduğu yıllarda bile görev yapan teknik adamların bir oyun anlayışı vardı.

Galatasaray’ı deneme tahtasına çeviren sistemlere ve sayılara inanmayan Tudor’un Malatya maçında “Mucit” gibi sahaya sürdüğü kadroda 3’lü savunmada Maicon sağda, Denayer göbekte, Ahmet Çalık solda oynuyor. Tek hamleli Maicon koridor oldu. Havaya bile sıçrayamayan Denayer hatalı paslar yapmaktan usanmadı. Çalık yenilen ilk golde “Arkamda kim var?” diye bakmayı akıl edemedi. Yani üçünü toplasan kaliteli bir stoper yapmazlar.

Oysa; Akhisar maçını kazanırken 4’lü savunmada Denayer sağ bek, Maicon- Serdar göbekte, Linnes de sol bekteydi. Kazanan kadroyu değiştirmenin anlamı var mıydı? Akhisar’ı solda oynayan Yasin dağıtmıştı. Malatya maçında neden sağda oynadı? Feghouli ile oyunu kuracak Belhanda sahada yine yoktu. Bu Faslı ve Cezayirli oyuncuları getiren ve yüksek ücretler verenlere yazıklar olsun. Son sözüm Başkan Özbek’e: “Tudor’la muhabbetiniz bol olsun.”

Rıdvan Dilmen (Sabah)

“Çekirge misali… 2-0 gerideyken ve rakip 10 kişi kalmışken oyunu çevirmek kolay. Ancak futbolcular hocalarına inanmıyorlar. İgor Tudor ise fazlasıyla güveniyor takımına…

Uzatmanın son dakikalarında korner kullanılırken, G.Saray seyircisi tırnaklarını yiyor, Muslera kalesinden çıkıp, rakip ceza sahasına geliyor, atışı sen kısa pas olarak kullanıyorsun. Kafalar o kadar maçta değil ki, o kadar kötü hazırlanıyorlar ki… Bugün sabah lider takımın taraftarı, yöneticisi olarak kahvaltı yapıyorsun, belki de yarın üçüncü olacaksın. Yeni Malatya, G.Saray’dan iyi oynadı, önde baskı yaptılar. Yeni Malatya’nın hocası Erol Bulut, 7 gün G.Saray’ı çalışmıştır. Ben olsam çalışmam. Çünkü G.Saray’ın ne oynayacağı belli değil ki… Antrenörler farklı kurguları deneyebilirler. Ama idmanlarda, hazırlık maçlarında ya da 3-0’lık skoru yakaladıktan sonra… Geridesin ve Eren Derdiyok’u 89. dakikada oyuna alıyorsun…”

Ahmet Çakar (Sabah)

“Dün ligin mütevazı bir ekibine karşı neredeyse tek pozisyon bulmadan maçı kaybettiler. Gol attılar ama o da karambol golü. G.Saray’ın başında Tudor denen bir adam var. İyi niyetinden şüphe etsek, G.Saray’ı sabote ediyor diyeceğiz. Bayram değil, seyran değil yine üçlü savunma ile maça başladı. Bu takım üçlü savunma oynayamaz. Rakip, stoperlerin üzerine baskı yaptığında ki, Malatyaspor ilk devre öyle yaptı, G.Saray stoperleri tüm topları rakibe atıyorlar. Denayer olsun, Maicon olsun ilk yarıda skandal oynadılar. Üçlü savunma oynarken, orta beşlinin solunda da Linnes olmaz.

G.Saray ve Tudor işte ilk yarı böyle oynamaya çalıştılar ve skandal bir 45 dakikayı ortaya koydular. Tabii ki goller geldi. Hem de ne goller! Tudor’lu G.Saray’ın sürekli yediği tipten. Bunlardan birinde soldan orta geldi, top 3 kişiyi geçti, Malatyalı Pereira hızlı davranıp kafayı vurdu. Hemen akabinde de bir kornerden G.Saray’ın alıştığımız gollerinden biri daha geldi ve bence ilk yarıda maç bitiverdi.

Papaz her zaman pilav yemez derler. Geçen hafta da Akhisar’a karşı 2-0 mağlup kapattılar ama maçı kazandılar. Fakat orası İstanbul’du, rakip 10 kişiydi ve Akhisar ikinci 45 dakikada anestezi almışçasına maçı bıraktı. Ama dün Malatya öyle yapmadı. Aslında biraz paniklemeseler, skoru koruma içgüdüsüyle davranmasalar, dan dun oynamasalar sonuç çok farklı olurdu. Özellikle son 20 dakikada G.Saray’ın kurduğu baskı kendi organizasyon gücünden değil, Malatyaspor’un ileride top tutamaması ve topla çıkamamasındandı.”

Serhat Ulueren (Gazete Vatan)

“Görmüyorlar mı G.Saray’ın eriyip gittiğini. Bu güzelim 150 milyon Euro’luk kadroyla Malatya gibi sıradan bir takım karşısında pozisyona dahi giremediler. Serdar Aziz, Rodrigues kulübede, Çalık, Denayer, Belhanda gibi uyurgezerler, ruhsuzlar sahada. Denayer bir gün gelecek ya Muslera’nın ayağının kırılmasını ya da kırmızı kart görmesine sebep olacak. Adam 2 metreye pas atamıyor, Belhanda sürekli gülüp duruyor. Sahada var mı yok mu belli değil ama adı sürekli ilk 11’de. Gomis’i Sadık enfes kilitledi ve G.Saray ceza sahasına giremedi.

MALATYA şiir gibi 2 attı, 2 kaçırdı ve haklı galibiyet aldı. Korkmasalar 5’lik yaparlardı G.Saray’ı. Kupa dahil son 7 maçını kazanamamış Malatyaspor inanın iyi oynamadı ve sadece mücadele ettiler. Bu bile yetti onlara. Haftaya da Göztepe yener ve ocak ayına büyük kabuslar içinde girer G.Saray.”

Bahri Havadır (Gazete Vatan)

“TUDOR’UN yanlışları tamam da Belhanda, Feghouli ve Denayer gibi aymazların, umursamazların hiç mi günahı yok? Bu kadar vurdumduymaz futbolcular görmedim. Malatya’ya kocaman bir alkış. Analarının ak sütü gibi galibiyeti hak ettiler. G.Saray için Malatya tribünlerinde üç üç diye bağırılıyor, Trabzonlu taraftarlar her hafta G.Saray’da oynasak diye dalga geçiyor.”

Zeki Uzundurukan (Fotomaç)

“Galatasaray’ın bu kadar coşkudan uzak ve isteksiz bir futbol oynamaya hakkı var mı Sayın Tudor! Yenilgiyi kenardan adeta bir film gibi izledin. Malatyaspor, takımının bütün pas bağlantılarını keserken, top yapmana izin vermezken, oyunun merkezini kapatırken, üst üste goller geliyorum derken, hiçbir önlem alamadın. Akılcı bir taktik veremedin takımına.

İlk yarıda tek kale oynayan bir Malatyaspor vardı. Malatyaspor hem çok iyi savunma yaptı, hem de çok hızlı hücumlara çıktı. Orta sahada da ev sahibi ekibin üstünlüğü vardı.

Cimbom; skor üretmek için risk alıp çok adamla kaleye gitti ikinci yarıda. Ama her atakta kalabalık bir Malatyaspor savunması ile boğuşmak zorunda kaldı. Erol Bulut’un öğrencileri baskıyı görünce oyunu ustalıkla soğutmasını da bildi. Bu arada Malatyaspor savunmasındaki Sadık, dün muhteşem bir futbol ortaya koydu. Nokta atışı kademeler yaptı.

Emre Tilaz (Fanatik)

“Birbirine bağlı Malatyaspor,

Alan daraltan Malatyaspor,

Pozisyon vermeyen tek atak bile yapamayan Galatasaray önünde etkin Malatyaspor

Bunları analiz etmezsen,

OLMAZ…

Ve kaybedersen Liderlik gider,

Umutlar azalır,

Güven tartışılır,

Ve yönetim arar yenileri,

Ve pek çok kişi haykırır,

Tudor ile;

OLMAZ.”

Derleme: Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

FOTO: Evkur Yeni Malatyaspor’un Galatasaray maçına çıkan kadrosu