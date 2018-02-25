Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut, Kardemir Karabükspor karşısında önemli bir 3 puan aldıklarını ifade ederek, takım olarak zorlu haftalara gireceklerini söyledi.

3-1 kazandıkları Kardemir Karabükspor karşılaşması sonrası konuşan Bulut, “Bugün Karabük takımı önünde aslında 3-1 aldık, kolay gibi gözüktü ama gerçekten kolay olmayan bir maçtı. Bu benim görüşüm. Karabük elinden geleni yaptı, hatta bize karşı 3-4 iyi pozisyonlara girdiler. Tabi bizim için önemli olan maçtan önce söylediğim gibi parola 3 puandı. Bu 3 puanı aldığımızdan dolayı mutluyum. Skor 3-1 ama kaçırdığımız bayağı pozisyonlar var. Biraz sinirli olmamın nedeni, takımım son 10 dakika biraz mahalle maçına çevirerek, disiplinden biraz uzaklaşması. Buna ben hiç tahammül eden bir teknik direktör değilim. Skor ne olursa olsun geriye de düşsek, öne de geçsek bu şekilde. Yolumuza disiplinli bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Bunu da takımıma soyunma odasında ilettim. Tabi 3 puan almamız bizim için çok önemliydi. 9’uncu sıraya çıktık, alt sıralardan biraz daha uzaklaşmış olduk. Üst tarafa biraz yaklaşmış olduk. Bundan sonraki oynayacağımız maçlar zorlu maçlar. Oradan maksimum puan, puanları alabildiğimiz kadar almaya çalışacağız ve iyi duruma gelmek istiyoruz” dedi.

Bulut, bir gazetecinin ‘Küme düşme barajını kaç puan olarak görüyorsunuz?’ sorusuna, “Şuan gözüktüğü gibi benim tahminim 38 falan olacağını düşünüyorum baraj. Tabi şuan biz 31 puandayız ama bu demek değil ki 7 puan aldık, ondan sonra bırakacağız. Öyle bir şey yok. Biz yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz. Alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz. İyi bir duruma takımı getirip, o şekilde sezonu noktalamak istiyoruz” cevabını verdi.

Azubuike ile Pereira’nın yedek oyuna başlamasını da değerlendiren Bulut, “Pereira hafif sakat, Azubuike de formundan dolayı yedek” dedi.

Bir gazetecinin ‘Sonradan oyuna giren oyuncuların performansları iyiydi, ne düşünüyorsunuz?’ sorusuna, Bulut, “Elimizde 25 tane futbolcumuz var. 3 kaleci, 22 futbolcu bunların hepsi her zaman hazır olmak zorunda. Bunu her zaman ben takımıma iletiyorum. Bir futbolcu 3 hafta, 4 hafta oynayamayabilir ama oyuna 5 dakikada girse takım için elinden gelenin en iyisini yapması lazım. 10 dakikada girse, 30 dakikada girse en iyisini yapmaya çalışması lazım. Bugün evet oyuna giren arkadaşlardan gösterdikleri performanstan memnunum. Tabi biz üzerine koymamız lazım. Çünkü söylediğim gibi önümüzde çok zorlu maçlar var, kesinlikle üzerine koyarak gitmemiz lazım” diye cevap verdi.

KARABÜK CEPHESİ..

Kardemir Karabükspor’un Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz ise, “Yan toplara hep tedbir almaya çalışırız elimizden geldiğince, her maçta da yediğimiz goller yan toplardan oluyor. Maalesef bu maçta da aynı şekilde bir yan toptan gol yedik. Ondan sonraki süreçte yine oyunda bir denge sağlamaya çalışırken arada bir iki pozisyon bulduk ama çok etkilide olamadık” dedi.

Karşılaşma sonrası açıklamada bulunan Açıkgöz, “Malatyaspor’un kendi sahasında istekli ve coşkulu oynadığını biliyorduk. Ona göre de oyuna kontrollü başlayacaktık. Daha oyunun başında Ferhat’ın sakatlanması, artı oyuna aldığımız Özgür’le beraber bir denge kurmaya çalıştık. Ama maalesef gole kadar ki bölümde maç ortada giderken, yan toplara hep tedbir almaya çalışırız elimizden geldiğince, her maçta da yediğimiz goller yan toplardan oluyor. Maalesef bu maçta da aynı şekilde bir yan toptan gol yedik. Ondan sonraki süreçte yine oyunda bir denge sağlamaya çalışırken arada bir iki pozisyon bulduk ama çok etkilide olamadık. İkinci golü yedikten sonra yapacak bir şey yok. Bireysel hatalar devam etti ve maçı bu şekilde kaybettik. Artık önümüzdeki haftaya hazırlanacağız” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi