“Biraz Sinirli Olmamın Nedeni..”
Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut, Kardemir Karabükspor karşısında önemli bir 3 puan aldıklarını ifade ederek, takım olarak zorlu haftalara gireceklerini söyledi.
3-1 kazandıkları Kardemir Karabükspor karşılaşması sonrası konuşan Bulut, “Bugün Karabük takımı önünde aslında 3-1 aldık, kolay gibi gözüktü ama gerçekten kolay olmayan bir maçtı. Bu benim görüşüm. Karabük elinden geleni yaptı, hatta bize karşı 3-4 iyi pozisyonlara girdiler. Tabi bizim için önemli olan maçtan önce söylediğim gibi parola 3 puandı. Bu 3 puanı aldığımızdan dolayı mutluyum. Skor 3-1 ama kaçırdığımız bayağı pozisyonlar var. Biraz sinirli olmamın nedeni, takımım son 10 dakika biraz mahalle maçına çevirerek, disiplinden biraz uzaklaşması. Buna ben hiç tahammül eden bir teknik direktör değilim. Skor ne olursa olsun geriye de düşsek, öne de geçsek bu şekilde. Yolumuza disiplinli bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Bunu da takımıma soyunma odasında ilettim. Tabi 3 puan almamız bizim için çok önemliydi. 9’uncu sıraya çıktık, alt sıralardan biraz daha uzaklaşmış olduk. Üst tarafa biraz yaklaşmış olduk. Bundan sonraki oynayacağımız maçlar zorlu maçlar. Oradan maksimum puan, puanları alabildiğimiz kadar almaya çalışacağız ve iyi duruma gelmek istiyoruz” dedi.
Bulut, bir gazetecinin ‘Küme düşme barajını kaç puan olarak görüyorsunuz?’ sorusuna, “Şuan gözüktüğü gibi benim tahminim 38 falan olacağını düşünüyorum baraj. Tabi şuan biz 31 puandayız ama bu demek değil ki 7 puan aldık, ondan sonra bırakacağız. Öyle bir şey yok. Biz yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz. Alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz. İyi bir duruma takımı getirip, o şekilde sezonu noktalamak istiyoruz” cevabını verdi.
Azubuike ile Pereira’nın yedek oyuna başlamasını da değerlendiren Bulut, “Pereira hafif sakat, Azubuike de formundan dolayı yedek” dedi.
Bir gazetecinin ‘Sonradan oyuna giren oyuncuların performansları iyiydi, ne düşünüyorsunuz?’ sorusuna, Bulut, “Elimizde 25 tane futbolcumuz var. 3 kaleci, 22 futbolcu bunların hepsi her zaman hazır olmak zorunda. Bunu her zaman ben takımıma iletiyorum. Bir futbolcu 3 hafta, 4 hafta oynayamayabilir ama oyuna 5 dakikada girse takım için elinden gelenin en iyisini yapması lazım. 10 dakikada girse, 30 dakikada girse en iyisini yapmaya çalışması lazım. Bugün evet oyuna giren arkadaşlardan gösterdikleri performanstan memnunum. Tabi biz üzerine koymamız lazım. Çünkü söylediğim gibi önümüzde çok zorlu maçlar var, kesinlikle üzerine koyarak gitmemiz lazım” diye cevap verdi.
KARABÜK CEPHESİ..
Kardemir Karabükspor’un Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz ise, “Yan toplara hep tedbir almaya çalışırız elimizden geldiğince, her maçta da yediğimiz goller yan toplardan oluyor. Maalesef bu maçta da aynı şekilde bir yan toptan gol yedik. Ondan sonraki süreçte yine oyunda bir denge sağlamaya çalışırken arada bir iki pozisyon bulduk ama çok etkilide olamadık” dedi.
Karşılaşma sonrası açıklamada bulunan Açıkgöz, “Malatyaspor’un kendi sahasında istekli ve coşkulu oynadığını biliyorduk. Ona göre de oyuna kontrollü başlayacaktık. Daha oyunun başında Ferhat’ın sakatlanması, artı oyuna aldığımız Özgür’le beraber bir denge kurmaya çalıştık. Ama maalesef gole kadar ki bölümde maç ortada giderken, yan toplara hep tedbir almaya çalışırız elimizden geldiğince, her maçta da yediğimiz goller yan toplardan oluyor. Maalesef bu maçta da aynı şekilde bir yan toptan gol yedik. Ondan sonraki süreçte yine oyunda bir denge sağlamaya çalışırken arada bir iki pozisyon bulduk ama çok etkilide olamadık. İkinci golü yedikten sonra yapacak bir şey yok. Bireysel hatalar devam etti ve maçı bu şekilde kaybettik. Artık önümüzdeki haftaya hazırlanacağız” diye konuştu.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
Helal olsun bu kadroya, neden hatırlayın Ertuğrul bu takıma güvenmediği için kaçıp gitmişti,EROL hoca ve bu kadro neredeyse UEFA gidecek kimseyi açık açık eleştirmeyin belki ademe kızmış olabiliriz ama yerden yere vurmayın yazık tır günahtır.Bu takım artık yenilirse bile ALKIŞLAYALIM
Hocam berk yıldız bu kadroda banko oynucak bir oyuncu hem hızlı hem yetenekli ve onu izlerken futboldan zevk alıyoruz…… Oynamasını istiyoruz
hocam tek kelime ALLAH (cc) ‘ına kurban
hocam tek kelime ALLAH (cc) ‘ına kurban
Elindeki kadroya göre şuan takımın durumu gayet iyi.takımın en önemli ismi bence Boutaib..hızlı adamımız yok ofansif bölgede.çok yavaşız ileride.erol hoca buna rağmen başarılı.altımızdaki takımların kadrolarına bi bakın..bursa kasimpasa konya Antalya Akhisar..hepsi kadro olarak bizden çok üstünler..
Berk yıldız kaliteli bir futbolcu hocam geleceği olan bir yetenek
Bakıyorum halen adem büyük denen adamı koruyanlar var. Büyüklük içerde 4 adamın varken kaleye şut çekmekle olmuyor beyler. Haftalardır bu adam top ezip rakibe top veriyor. Ama kimse birşey diyemiyor. Boutaib 10 gol atmış. Türkiye liginin en çok hava topu alan oyuncusu. Ama halen eren veya ademe değil de boutaibe küfür ediliyor. Siz başka birini izliyorsunuz galiba eren ve adem sahada geziyorlar. Takıma katkıları sifir denecek kadar az. Boutaib babamin oğlu da değil. En azindan yaptıkları ortada. Dün bile sahanın en civik adami adem büyüktü. Farkettiyseniz. Kaptanlık böyle olmaz. Örnek olmalı diğerlerine. Küme düşme ile ilgili de korkanlara gülüyorum. Biz bu sene ligde kaldık arkadaşlar. Ilk seneydi acemilik vardı derken kaldık şükür. Biz kalan 11 maçtan en kötü 14 puan alırız. 44 veya 45 ile bitiririz gibi ligi inşallah. Hocamız, başkanımız, seyircimiz ilk yılında bana göre acemiliğe rağmen başarıli olduk. Stadımız yeniydi ve halen eksikler devam ediyor. Inşallah seneye hem kombine satışları hem de daha iyi yabancı transferleriyle daha kuvvetli geleceğiz. Takım kalitesi, harcanan para vs. bakılırsa şayet çok iyi yerdeyiz şu an. Bunu da sağlayan öncelikle birlikte oynamayı beraber hareket etmeyi sağlayan ve rakiplere ben 1 puani senden rahat alırım diyen Erol Bulut hocamızdır. Kendisine minnettarız. Öyle kolay değildir. Ilk deneyime süper ligde başlayipta başarılı olmak. Takdir ediyorum cesaretini hocamızın. Bence yola çok güzel başladı. Inşallah bundan sonra da daha güzel bir şekilde hocamız devam edecektir. Rabbim yanimizda olsun…
Hoca sana güvenimiz tam. Maşallah çok da iyi gidiyorsun. Bence 37 puan olacak baraj ama biz 45 puanla bitiririz kanımca. Seneye de artık UEFA’ya zorlarız
Erol hoca nın biraz hücum organizasyonlarına takımı çalıştırması lazım. Pas yapmada sıkıntılıyız
Diallo nun yerine berk yıldızı oynat. Ne bilim elindeki alternatifleri kullan. Boutaib in yanına gilberto iyi gidecek gibi duruyor. Pereira oyunu yavaşlatıyor. Geri bekte isam chabake nin yerine oynayabilir. İsaam chabake de öle ahaö şahaö bi oyuncu değil. Ramna buğra doğru ve akıllı oyunu ile takımda her zaman yer bulur. Orta sahaya alternatif üretmesi lazım hocanın
adem buyuk bence kaptanlık yapamıyor son dakıkada pozısyonda kesınlıkle pas vermelıydı
barazit gayet ıyı ıdı
Şu ademi niye oynatıyosun anlamıyorum adam takıma değil sadece kendine şova oynuyor kaçtane gol kaçırdı
Hoca sana güveniyoruz kaliten tartisilmaz
Pas calismäsi yapmiyomu bu takim
Birde hadimiz olmayarak hizli cikamiyor
Seneye sakin birakip gitme
Erol hocam biz size güveniyoruz bu takımı sezon sonunda en iyi yerde bitireceksiniz
Maç güzeldi. Hakem karabüğe penaltı çalmak için ceza sahasında kendini yere atacak karabüklü futbolcuyu bekliyordu onuda penaltıyla taçlandırdı !! Adem bu maçta kötüydü diyenler futboldan anlamıyorlar. Kesin ve net. !! Adam az kalsın haftanın golünü atacaktı.
mantikli yorum yapin , klas futbulcu kaprislidir..
ve bu takimin en iyi oyuncusu adam buyuktur. ezik ezik , yorum yapmis olmak icin
yorum yapmayin
Barazite , cilberto ve butaip kesinlikle birlikte oynamalı
Hocam adem büyük takım disiplininden büyükmü
Erol Hoca zoru seversin sen ilk yarının son iki maçında kimse puan beklemiyordu, lider galatasaray ve çok formda kayserisporla evinde oynayacaktık. sonuçta 2 galibiyet ve 6 puan. Sonuçta futbol kağıt kalemle yorumla değil sahada oynanacak.