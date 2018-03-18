“Bireysel Hataların Cezasını Çektik”

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bireysel yaptıkları hataların cezasını çektiklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Trabzonspor’a 4-1 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, “Kalemizdeki ilk pozisyon penaltı pozisyonu. 1-1’i yakaladıktan sonra ikinci yarıya ise maçı kazanmak düşüncesiyle sahaya çıktık. Yaptığımız bireysel hatalardan dolayı Trabzonspor’a maçı hediye ettik. Rakip pozisyonları iyi değerlendirdi. Maalesef 4-1 mağlup olduk. Kompakt ve agresif oynama isteğimizi ikinci yarıda hiç gerçekleştiremedik. Uzak ve kopuk oynadık. Bireysel hatalar çok yaptık. Bireysel anlamda iyi olan rakibe karşı bireysel hatalar yaparsanız cezasını çekiyorsunuz” dedi.

Çalımbay; “Çok iyi oynadık”

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, hedeflerinin ilk 5 içerisinde yer almak olduğunu söyledi.

Trabzonspor evinde 2018 yılındaki ilk galibiyetini Evkur Yeni Malatyaspor’u 4-1 mağlup ederek aldı. 4. maçtır sahasında kazanamayan bordo-mavililer rakibini Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Onazi’nin attığı gollerle yenmeyi başardı. Maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, geçtiğimiz haftada Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında galibiyeti hak ederek aldıklarını belirterek, “Bu maçta da ilk yarıyı saymıyoruz ama ikinci yarı aynı Akhisarspor maçı bütünü gibi çok iyi oynadık. İlk yarı kötü oynadık, istediğimiz şeyleri yapamadık. Malatya da iyi bir takım. İyi oyunculardan kurulu, her an oyunun kaderini değiştirecek oyunculara sahip. İkinci yarı taktik oyuncu değişikliği yapmamız olumlu şekilde yansıdı. Bizim bu maçı kesinlikle kazanmamız gerekiyordu. Elimizdeki ne kadar risk varsa hepsini kullanmaya çalıştık. Zaman zaman bazı arkadaşlardan istediğimiz verimi alamadık ama ikinci golden sonra takıma güven geldi ve çok iyi oynadılar. Hak ettiğimiz galibiyet aldık. Önümüzde kritik maçlar var. Galatasaray maçıyla başlayacağız. Milli maç arasını inşallah iyi değerlendireceğiz. 4 oyuncu arkadaşımızın milli takıma gitmesi nedeniyle çok mutluyuz. İnşallah orada da başarılı olurlar. Aldığımız galibiyet bizim için çok çok önemli. Kalan maçları iyi şekilde bitirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz” dedi.

Trabzonspor’a geldikleri günden beri hep hedeflerin üstüne çıkmaya çalıştıklarını belirten Çalımbay, “Buraya geldiğimizden beri hep hedeflerin üstüne çıkmaya çalışıyoruz. Baktığınızda durumumuz iyi ama oynayacak zor maçlar var. Galatasaray maçından mutlaka iyi şekilde dönmemiz gerekiyor. Aşağıya baktığınızda hepsi birbirine yakın. Maç maç bakıyoruz. Bütün maçlarımızı kazanmaya çalışacağız. Takımıma inanıyorum. Trabzonspor’un hedefi tabii ki bitmez. Şu andaki hedefi de ilk 5’in içerisinde yer almak” ifadelerini kullandı.

İha