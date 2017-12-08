“Rehberlik Yönüyle Peygamber Efendimiz” Konferansı

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi, kadınların bilgi birikimini artırmak, sosyal ve kültürel hayata katılımlarına destek olmak amacıyla düzenlediği bilinçlendirme programlarına devam ediyor. Bu kapsamda İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Önal tarafından “Bireysel Rehberlik Yönüyle Peygamber Efendimiz” konulu konferans verildi.

Büyükşehir Kent Konseyi Fethi Gemuhluoğlu Konferans Salonunda verilen konferansa Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri ve 250 gönüllü üye katıldı.

Prof. Dr. Mehmet Önal, İslam’daki bazı konuların yanlış anlaşılmasındaki en büyük sebeplerinden birinin Peygamber Efendimizin yapmış olduğu rehberliğin kime, ne zaman ve niçin yapıldığını bilinmemesinden kaynakladığını ifade etti. Efendimizin bireysel rehberlik yönüyle özellikle İslam fıkhı sahasında çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Önal, “Bir insan kötü bir şey yapıyorsa onu uyarmalıyız. Peygamber Efendimiz bu konuda; kişileri rencide etmek yerine, yapılan işin kötülüğü üzerinde durmuştur” dedi.

Mehmet Önal, “Peygamberimiz rehberlik yaparken insanlara bir şeyler emretmiyor, kimin ne ihtiyacı varsa ne problemi varsa buna dikkat ederek yönlendirme yapıyordu. Efendimiz yönlendirme yaparken sert ve katı bir mizaca sahip değildi” dedi.

Efendimizin tek tek bireylere sunduğu özel bireysel rehberlik ve psikolojik yardımlarını anlatan Önal, Efendimizin davranışlarının yol gösterici, en güzele yönlendirme, uyarma ve nasihat etme gibi hizmetler içerdiğini belirterek, “Bu Efendimizin örnekliğine ve rehberliğine işaret eder” dedi.

Önal, Efendimizin danışmaya gelen ya da huzurunda hata yapan hiçbir kimseyi kırmadan, kınamadan ve incitmeden toplum içinde bozmadan hataları düzeltmeye çalıştığını ifade etti. Önal Müslüman dünyasının Efendimizin rehberlik yönüyle hareket edebilmemiz için Efendimizin hayatını ve sünnetlerini kendi yaşantımıza uygulamamız gerektiğini söyledi.

Program sonunda Kadın Meclisi üyeleri konu ile alakalı çeşitli soruları Prof. Dr. Mehmet Önal’a yöneltirken, Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut yaptıkları konferanstan dolayı Prof. Dr. Mehmet Önal’a plaket takdim etti.

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