Biri ‘İstanbul’, Biri ‘Malatya’ Diyor!.

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da, Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in başlattığı stat polemiği devam ediyor.

Ligin ikinci yarısında ilk iki maçı sahasında oynayacak olan sarı kırmızılıların maçlarını İstanbul’da mı, yoksa Malatya’da mı oynayacağı konusunda ortaya atılan farklı söylemler kafaları karıştırdı. Kulüp başkanı Adil Gevrek’in ‘iç saha maçlarımızı İstanbul’da oynayabiliriz’ açıklaması sonrası Malatya’daki taraftarlar buna karşı çıkmış, konuyla ilgili bir açıklama da Evkur Yeni Malatyaspor’un Divan Kurulu Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’dan gelmişti. Çakır, iç saha maçlarının İstanbul’da oynanmasına olumsuz baktığını ifade etti.

Malatya İnönü Stadı’nın zemininin futbol oynamaya elverişli olmaması nedeniyle böyle bir karar alabileceklerini ifade eden Adil Gevrek’in konuyla ilgili teknik direktör İrfan Buz’la da bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın ‘böyle bir şey söz konusu bile olamaz’ açıklamasının ardından stat polemiği daha da farklı bir noktaya taşındı.

İLK 5 İÇ SAHA MAÇINI İSTANBUL’DA OYNAMAK İSTİYORLAR

Kulüp başkanı Adil Gevrek’in, Malatya İnönü Stadı’nın zeminin kötü olduğu gerekçesiyle, ortaya attığı iç saha maçlarını İstanbul’da oynama fikri taraftarları da ikiye böldü. Bir kısım taraftar iç saha maçlarının İstanbul’da oynanmasının iyi olacağını ve daha çok taraftarın stada geleceğini savunurken, Malatya’daki taraftarlar, Malatya İnönü Stadı’nın takımın kalesi olduğunu ve maçların İstanbul’da oynanmasının söz konusu bile olamayacağını ifade etti.

Statla ilgili her gün farklı bir görüş ortaya çıka dursun, kulüp başkanı Adil Gevrek’in takıın teknik patronu İrfan Buz ile bir görüşme gerçekleştirerek, sezonun ikinci yarısındaki iç sahadaki ilk 5 maçı İstanbul’da oynamak istediklerini belirttiği ileri sürüldü.

Yönetimin, teknik heyetten bu konuda olumlu yanıt aldığı ve Kasımpaşa ile Başakşehir kulüplerinin yetkilileri ile bir görüşme yaparak, birkaç gün içerisinde federasyona resmi teklifte bulunacağı öğrenildi.

ZEMİN İYİ DEĞİLDİ, NEDEN BİR ÇALIŞMA YAPILMADI?

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto 2. Lig’de şampiyonluk yaşadığı Malatya İnönü Stadı’nda geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig maçlarını oynamış, taraftarlarının desteğiyle ligde kaldığı gibi Play-Off şansını da kıl payı kaçırmıştı.

Malatya Arena Stadı’nın yapımı dolayısıyla Malatya İnönü Stadı’na herhangi bir yatırımın yapılmaması yıllardır konuşulurken, stadın zemini kulüp personellerinin özverili çalışmalarıyla maç oynanır hale getiriliyordu.

Sezon başında Süper Lig için iki yıllık bir hedef koyan ancak Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin ‘bu takımın hedefi her zaman şampiyonluktur’ söyleminin ardından şampiyonluk hedefiyle yola çıkan takımın iç saha maçlarını oynayacağı Malatya İnönü Stadı’nın zemininde neden zamanında çalışmalar yapılmadığı sorusunu gündeme getirdi. Bir anlamda kaderine terk edilen emektar saha görevini şimdiye kadar en iyi şekilde yerine getirirken ve Evkur Yeni Malatyaspor’a bir şampiyonluk hediye ederken, şuanda içler acısı bir halde olması kimin suçu?

SİVASSPOR MAÇI İNÖNÜ STADI OLARAK GÖRÜNÜYOR

Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci yarının ilk maçında 15 Ocak Pazar günü Sivasspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Kulüp yönetiminin iç saha maçlarını İstanbul’da oynamak için yaptığı söylemin ardından çalışmalara başladığı öğrenilirken, konuyla ilgili TFF’ye henüz resmi bir müracaata bulunmadığı kaydedildi.

TFF’nin resmi internet sitesinde Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçının 15 Ocak’ta Malatya İnönü Stadı’nda oynanacağı görünüyor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi