“Birikimlerini Bizimle Paylaştı”

AKP Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı İsmail Caner Kaymaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı ziyaret ederek yeni dönemde yapacakları çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgiler paylaştılar.

“BÜYÜKLERİMİZİN BİLGİ VE BİRKİMLERİNDEN YARARLANIYORUZ”

21 Ocak’ta yapılan kongrede göreve geldiklerini hatırlatan AKP Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı İsmail Caner Kaymaz, “Genç ve dinamik bir kadroyla göreve başladık. Belediye Başkanlarımızın bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak amacıyla başlattığımız ziyaretlerimiz kapsamında fikirleri ve düşüncelerine her zaman önem verdiğimiz Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bizi çok güzel bir şekilde misafir edip, birikimlerini bizlerle paylaşan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızın destekleriyle Malatya ve Yeşilyurt’a faydalı hizmetlerde bulunmak istiyoruz” dedi.

“MİLLETE HİZMET ETMEK EN BÜYÜK ŞEREF VE ONURDUR”

AKP Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı İsmail Caner Kaymaz ve Yönetim Kurulu Üyelerine yeni görevlerinde başarılar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “ İlçe Gençlik Kolları Başkanımız ve Yönetimine bu nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Bizler Hz.Adem’den başlayıp kıyamete kadar devam edecek bir davanın mensuplarıyız. Bu dava vatan, millet ve bayrak davasıdır. Bu davanın hangi noktasında görev alıyorsak o görev kıymetlidir ancak kadın ve gençlik kollarımız bu davanın önemli parçasıdır. Gençlik kolları yetişme alanlarıdır sizler burada yetişip gelecekte daha üst makamlarda ülkemize ve milletimize hizmet edeceksiniz. AK dava millete ve vatana hizmeti tarif etmektedir. Ülkemizde yaşayan her bir ferdimiz hizmetlerin en güzeline layıktır. Bu necip milletin bir ferdi olma imkânını bizlere bahşeden Rabbime binlerce kez hamd ediyoruz, millete hizmet etmek en büyük şeref ve onurdur. Davamızın lideri Sayın Cumhurbaşkanımız önde, bizde onu takip ederek bu kutlu davayı sürdürmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

AKP Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı İsmail Caner Kaymaz ziyaretin sonunda üzerinde Hacı Uğur Polat yazılı ‘elif-vav’ işlemeli ahşap oyma tabloyu Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a hediye etti.

Bülten- malatyahaber.com