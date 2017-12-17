“Birine Patlayacaktık.. Galatasaray’a Patladık!”
- Teknik Direktör Bulut, “Pozisyonları daha iyi değerlendirebilseydik, maç 3, 4 hatta 5’e gidebilirdi.” dedi.
2-1’lik Galatasaray galibiyetiyle ilgili değerlendirme yapan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Birine patlayacaktık, Galatasaray’a patladık” dedi.
Ligde 5 haftalık galibiyet özlemini Galatasaray karşısında alınan 2-1’lik sonuçla dindiren Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Haftalardır iyi oynayan bir Evkur Yeni Malatyaspor var. Hep deplasmanda hem de kendi evimizde iyi oynuyorduk ama maalesef o maçlarda istediğimiz 3 puanı alamamıştık. Galatasaray karşısına 3 puan parolasıyla çıkmıştık. Maçı kesinlikle almak istiyorduk. İlk yarı takımımı tam benim istediğim gibi oynadı. Kompakt, yakaladığı toplarda hızlı çıkışlarla gol pozisyonlarına giren bir Evkur Yeni Malatyaspoır vardı. Tabi ikinci yarıda bazı arkadaşlarımızın konsantrasyonu olsun, disiplinden biraz uzak oluşu Galatasaray’a bir gol getirdi. Ama 90 dakika iyi mücadele ettik. Yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirebilseydik, maç 3, 4 hatta 5’e gidebilirdi. Ben takımımı 90 dakika verdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.
Bulut, her takıma karşı iyi futbol oynadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:
“İyi futbolu sadece büyük takımlara karşı oynamıyoruz. Benim geldiğim süreçten bugüne kadar Fenerbahçe maçından sonra bir takım oyun anlamında yükselişe geçti. Hemen hemen her maçta 5-6 gol pozisyonuna giriyoruz. Bu diğer takımlar ya da büyük takımlar fark etmiyor. Her maç baskılı oynuyoruz. Bunu istatistiklerde görebilirsiniz. Rakipten daha çok gol pozisyonuna giriyoruz. Baskılı oynuyoruz ama o gol pozisyonlarını gole çeviremiyorduk. Bu birine patlayacaktı, bugün Galatasaray’a patladık. Maç 2-1 bitti ama bu 3-1 ya da 4-1’de olabilirdi.”
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
FOTO: Erol Bulut, Galatasaray maçı öncesinde yaşlı taraftar ve GS Teknik Direktörü İgor Tudor ile..
Birileri 14 puanda kalırız demişlerdi.19 ettik.20 ye tamamlarızaman.
Bugün futbola doyduk.Artık bizi heyecanlandırın.Tamda tüm ümitlerimizi kaybetmişken bu iyi geldi.Kayseriyide bu hızla yenersiniz.Tebrikler…
2×2=4
Sağlaması: 4÷2=2
Malatyaspor=Büyük takım
Sağlaması:Galatasaray =bu yıl büyük takım yenemiyor.
Takım iyi hemde mükemmel Beşiktaş topu görmedi geçen hafta farkatacak oyunla yenildik iki sonvurus bi ortasaha bi sağlam uzun defans takım ilk beşe girer so
Devre arası 3 futbolcu mesela Cenk TOSUN Messi Ronaldo hadi başkan kırma hemşerilerini sen yaparsın
Hocam deninge biraz daha sans verin adam daha ne yapsn ne zman oyuna girse bi hareket getiriyor gorun artik.
Şundan eminim erol hocam sağlam 4 yada 5 tıransfer yaparsak valla kimse sizi tutamaz hocam benim güvenim sonsuz size harikaydın malatyam
Takım tıkır tıkır oynarken Erol Bulut sezon boyu seyrettiğimiz en güzel 45 dakikanın ardından maçı kabusa çevirdi. Takımın en iyi üç oyuncusu Azibuke, Pereira ve Turgutu çıkardı. Boutaibi sol kanata koydu. Pereira çıkınca çebake rodrigezle başbaşayız kaldı. Adem büyük sallana sallana 40 dakika yattı, takımın dinamizmini de bitirdi. Ikına ıkına maçın sonunu zor getirdik.
Daha iyisini sen yap birader kendine güveniyorsan
Turgut mu en iyi 3 te ? Yapma ama ya. Zarar veriyordu takıma
BEYDAĞI GİBİ DİK DURDUK FIRAT GİBİ COŞTUK KAPLAN GİBİ KOŞTUK KAYISI GİBİ YEDİK GALATASARA YI HELAL OLSUN MALATYA HELAL OYUNCULARIMIZIN AYAKLARINA SAĞLIK TEKNİK EKİBİN EMEKLERİNE SAĞLIK İNANDIK VE KAZANDIK
Bu kısıtlı, alternatifsiz kadroyla 3 büyük takımdan 7 puan aldik. Gerçekten büyük işler yapti erol hocamiz. Ama artik yalcın affedilmesi lazim. Devre arasi golcü orta saha ve defansa adam alınırsa inşallah daha iyi olacağız. Bu oyun stili sıkıcı gelebilir bizlere ama başakşehir ile ayni oyun sistemini oynuyoruz. Bence altin bulduk bugün. Hesapta olmayan bir ekstra 3 puan.
Hocam senin elinde biraz daha kaliteli oyuncular olsa bence bu lige damga vurur sun. Ligin en güçsüz ve az para harcayan takıma yenildigimız maçlarda dahil blok futbol düzenli sistemli oyun oynamaya çalışıyorsun.
Eline sağlık Lig’de ayar verdiniz
Erol hoca,başarınıza,Malatyasporlu oyuncularında emeklerine sağlık,
Erol hocam,Emeğine ve yüreğine sağlık.Türk sporuna çok büyük katkılarınız olacak,Yolunuz açık olsun, Size ve Malatyasporumuza başarılar dilerim, ALLAHINA gurban .