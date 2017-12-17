Teknik Direktör Bulut, “Pozisyonları daha iyi değerlendirebilseydik, maç 3, 4 hatta 5’e gidebilirdi.” dedi.

2-1’lik Galatasaray galibiyetiyle ilgili değerlendirme yapan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Birine patlayacaktık, Galatasaray’a patladık” dedi.

Ligde 5 haftalık galibiyet özlemini Galatasaray karşısında alınan 2-1’lik sonuçla dindiren Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Haftalardır iyi oynayan bir Evkur Yeni Malatyaspor var. Hep deplasmanda hem de kendi evimizde iyi oynuyorduk ama maalesef o maçlarda istediğimiz 3 puanı alamamıştık. Galatasaray karşısına 3 puan parolasıyla çıkmıştık. Maçı kesinlikle almak istiyorduk. İlk yarı takımımı tam benim istediğim gibi oynadı. Kompakt, yakaladığı toplarda hızlı çıkışlarla gol pozisyonlarına giren bir Evkur Yeni Malatyaspoır vardı. Tabi ikinci yarıda bazı arkadaşlarımızın konsantrasyonu olsun, disiplinden biraz uzak oluşu Galatasaray’a bir gol getirdi. Ama 90 dakika iyi mücadele ettik. Yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirebilseydik, maç 3, 4 hatta 5’e gidebilirdi. Ben takımımı 90 dakika verdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Bulut, her takıma karşı iyi futbol oynadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“İyi futbolu sadece büyük takımlara karşı oynamıyoruz. Benim geldiğim süreçten bugüne kadar Fenerbahçe maçından sonra bir takım oyun anlamında yükselişe geçti. Hemen hemen her maçta 5-6 gol pozisyonuna giriyoruz. Bu diğer takımlar ya da büyük takımlar fark etmiyor. Her maç baskılı oynuyoruz. Bunu istatistiklerde görebilirsiniz. Rakipten daha çok gol pozisyonuna giriyoruz. Baskılı oynuyoruz ama o gol pozisyonlarını gole çeviremiyorduk. Bu birine patlayacaktı, bugün Galatasaray’a patladık. Maç 2-1 bitti ama bu 3-1 ya da 4-1’de olabilirdi.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

FOTO: Erol Bulut, Galatasaray maçı öncesinde yaşlı taraftar ve GS Teknik Direktörü İgor Tudor ile..