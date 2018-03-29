Birisi Adli Tıp Doktoru 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda aralarında 1 Adli Tıp doktoru olmak üzere 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı terör örgütü ile iltisaklı oldukları tespit edilen 6 şüpheliye yönelik olarak Malatya’da 5, Kilis’te ise 1 olmak üzere toplam 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda Malatya’da Adli Tıp doktoru C.G., öğretmen N.S. ile birlikte K.K. ve Kilis’te ise M.K. adlı şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde tespit edilemeyen 2 şüpheli ise polis ekiplerince aranıyor. Soruşturma sürüyor.
Burhan Karaduman – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com
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