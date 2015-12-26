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Malatya Haber -

“Birkaç Amacımız Var”

“Birkaç Amacımız Var”
  • 26.12.2015
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Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan İl Spor Merkezleri’nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen açılış törenine, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı, Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen ile birim sorumlarının yanı sıra antrenör, sporcular ve sporcuların aileleri katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı, İl Spor Merkezlerini çok önemsediklerini ifade etti.

Fındıklı, amaçlarının milli takımlara sporcu kazandırmak olduğunu belirterek, “İl Spor Merkezleri’nin mantalitesi birkaç amaca dayanmaktadır. Birincisi okulların kapanmasının ardından öğrencilerin boş vakitlerini spor yaparak değerlendirmeleridir. İkincisi çocuklarımızın, spor disiplinine alışarak bundan sonraki hayatlarında sevdikleri bir branşta güzel bir hobi sahibi olmalarını sağlamaktır. Üçüncüsü spor yapmalarını sağlayarak sağlıklarını korumaktır. En son da bizim kendi amacımız var. Bizim amacımızda yetenekli çocuklarımızı, yetenekli oldukları branşa yönlendirerek, eğitmek ve milli takıma kazandırmaktır. Bu nedenle İl Spor Merkezlerini çok önemsiyoruz” dedi.

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