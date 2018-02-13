Birkaç Gün Göremeyince Evine Gitti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, sürekli kendisini belediyeye gelerek ziyaret eden ve sempatik hareketleriyle tanınan Yavuz Yılmaz’ın rahatsızlandığını duyunca evine ziyaretine gitti.

Malatya’nın sempatik hareketleriyle tanınan simalarında Yavuz Yılmaz, sürekli ziyaret etmiş olduğu Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı bu kez evinde ağırladı.

Ziyareti sosyal paylaşım sitesinden duyuran Çakır, “Belediyemizin müdavimlerinden, değerli ve sempatik kardeşim Yavuz Yılmaz’ı bir kaç gündür göremeyince merak ettim. Arkadaşlarımız ‘Yavuz biraz rahatsızlanmış’ dediler. ‘Hep Yavuz mu gelecek, bu defa biz gidelim’ dedik ve Yavuz’u evinde ziyaret ettik. Geçmiş olsun kardeşim.” ifadelerini kaydetti.

Yavuz’un Çakır’a olan sevgisi nedeniyle evinin duvarlarını Başkan Çakır ile ilgili poster ve afişlerle süslediği görüldü.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com