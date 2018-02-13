Birkaç Gün Göremeyince Evine Gitti
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, sürekli kendisini belediyeye gelerek ziyaret eden ve sempatik hareketleriyle tanınan Yavuz Yılmaz’ın rahatsızlandığını duyunca evine ziyaretine gitti.
Malatya’nın sempatik hareketleriyle tanınan simalarında Yavuz Yılmaz, sürekli ziyaret etmiş olduğu Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı bu kez evinde ağırladı.
Ziyareti sosyal paylaşım sitesinden duyuran Çakır, “Belediyemizin müdavimlerinden, değerli ve sempatik kardeşim Yavuz Yılmaz’ı bir kaç gündür göremeyince merak ettim. Arkadaşlarımız ‘Yavuz biraz rahatsızlanmış’ dediler. ‘Hep Yavuz mu gelecek, bu defa biz gidelim’ dedik ve Yavuz’u evinde ziyaret ettik. Geçmiş olsun kardeşim.” ifadelerini kaydetti.
Yavuz’un Çakır’a olan sevgisi nedeniyle evinin duvarlarını Başkan Çakır ile ilgili poster ve afişlerle süslediği görüldü.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
baskanımız mütevazi ve sempatik baskana laf yok tebrikler
Sosyal Devlet,fakirine,özürlüsüne,hastasına kamera arkasında sahip çıkandır,genede teşekkürler,varol başkan……….
Bizim yerimize yavuz gidiyormuş,biz başkana ulaşamıyoruz.
Ah bu davranılar popüler olmayıp da medyayı çağırmadan yapsanız. Mehmet ÇERÇİ her aksam vefat eden ailelere taziyede bulunurdu. Ve tv ve basına çıkmazdı. Ama sizin her davranışınız yalan, her gülüşününüz yalan. Kardeşim sırf Allah rızası için gittiyseniz sevap alırsınız ama gösteriş için gidiyorsanız günah işlersiniz. Arada ince ama çok büyük fark var. Allah ameli salihlerle karşılaştırsın (amin)
Başkan, vatandaşa kilitli kapıları aç. Normal vatandaş sana ulaşamıyor…
Yerelli kardeşim daha çoooook beklersin.
Cenabi Allah razı ola bunu herkes yapmalı ihtiyaç sahipleri tespit edilmeli bu güzel görüntü sürekli olmalı çok memnun oldum
belediyelere hep tanıdıklarını işe alması ve belediye hizmetlerini beğenmeme rağmen bu güzel insanı bir davranış…
allah razı olsun
Eleştirebiliyosak,övebilmeliyizde.Mütevaziliğinizden dolayı Sayın Başkana telekkür ederim.
Teşekkür ederim😁
Ulan yavuz 😂😂
Allah razı olsun bu yaptığından dolayı kendisine teşekkür ediyorum