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Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Birkaç Gün Göremeyince Evine Gitti

Birkaç Gün Göremeyince Evine Gitti
  • 14.02.2018
  • 13

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, sürekli kendisini belediyeye gelerek ziyaret eden ve sempatik hareketleriyle tanınan Yavuz Yılmaz’ın rahatsızlandığını duyunca evine ziyaretine gitti.

Malatya’nın sempatik hareketleriyle tanınan simalarında Yavuz Yılmaz, sürekli ziyaret etmiş olduğu Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı bu kez evinde ağırladı.

Ziyareti sosyal paylaşım sitesinden duyuran Çakır, “Belediyemizin müdavimlerinden, değerli ve sempatik kardeşim Yavuz Yılmaz’ı bir kaç gündür göremeyince merak ettim. Arkadaşlarımız  ‘Yavuz biraz rahatsızlanmış’ dediler. ‘Hep Yavuz mu gelecek, bu defa biz gidelim’ dedik ve Yavuz’u evinde ziyaret ettik. Geçmiş olsun kardeşim.” ifadelerini kaydetti.

Yavuz’un Çakır’a olan sevgisi nedeniyle evinin duvarlarını Başkan Çakır ile ilgili poster ve afişlerle süslediği görüldü.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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Yorumlar
  1. tarık sönmezgil dedi ki:
    23 Şubat 2018, 11:07

    baskanımız mütevazi ve sempatik baskana laf yok tebrikler

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  2. Kılıçarslan dedi ki:
    15 Şubat 2018, 14:47

    Sosyal Devlet,fakirine,özürlüsüne,hastasına kamera arkasında sahip çıkandır,genede teşekkürler,varol başkan……….

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  3. 44 dedi ki:
    15 Şubat 2018, 09:46

    Bizim yerimize yavuz gidiyormuş,biz başkana ulaşamıyoruz.

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  4. Ahmet dedi ki:
    15 Şubat 2018, 08:49

    Ah bu davranılar popüler olmayıp da medyayı çağırmadan yapsanız. Mehmet ÇERÇİ her aksam vefat eden ailelere taziyede bulunurdu. Ve tv ve basına çıkmazdı. Ama sizin her davranışınız yalan, her gülüşününüz yalan. Kardeşim sırf Allah rızası için gittiyseniz sevap alırsınız ama gösteriş için gidiyorsanız günah işlersiniz. Arada ince ama çok büyük fark var. Allah ameli salihlerle karşılaştırsın (amin)

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  5. Yerelli dedi ki:
    14 Şubat 2018, 19:32

    Başkan, vatandaşa kilitli kapıları aç. Normal vatandaş sana ulaşamıyor…

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    1. 44 dedi ki:
      15 Şubat 2018, 09:47

      Yerelli kardeşim daha çoooook beklersin.

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  6. gültekin demir dedi ki:
    14 Şubat 2018, 14:24

    Cenabi Allah razı ola bunu herkes yapmalı ihtiyaç sahipleri tespit edilmeli bu güzel görüntü sürekli olmalı çok memnun oldum

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  7. ibrahiM44 dedi ki:
    14 Şubat 2018, 10:12

    belediyelere hep tanıdıklarını işe alması ve belediye hizmetlerini beğenmeme rağmen bu güzel insanı bir davranış…

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  8. mehmet dedi ki:
    14 Şubat 2018, 08:50

    allah razı olsun

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  9. Bülent dedi ki:
    14 Şubat 2018, 08:48

    Eleştirebiliyosak,övebilmeliyizde.Mütevaziliğinizden dolayı Sayın Başkana telekkür ederim.

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    1. Bülent dedi ki:
      14 Şubat 2018, 08:50

      Teşekkür ederim😁

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  10. Malatyalı dedi ki:
    14 Şubat 2018, 07:26

    Ulan yavuz 😂😂

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  11. Mehmet 33 dedi ki:
    14 Şubat 2018, 07:09

    Allah razı olsun bu yaptığından dolayı kendisine teşekkür ediyorum

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