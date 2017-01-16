“Birkaç Güne 3 Transfer Yapacağız”
Sivasspor maçı sonrasında yönetimden oyuncu alınmasını isteyen Teknik Direktör İrfan Buz’un bu talebine Kulüp Başkanı Adil Gevrek’ten olumlu yanıt geldi.
TFF 1. Lig’de ikinci yarıya Sivasspor beraberliğiyle başlayan Evkur Yeni Malatyaspor’da maç sonrası yönetimden transfer isteyen İrfan Buz’a Başkan Gevrek’ten müjde gibi cevap geldi. İHA’ya açıklamalarda bulunan Başkan Gevrek, “Sivasspor maçı sonrasında Teknik Direktör İrfan Buz’un da talebi doğrultusunda transfer yapılmasına karar verdik. Birkaç güne 3 transfer yapacağız” diye konuştu.
“Biri forvet, biri orta saha, biri de sol bek olacak”
Gevrek, görüştükleri oyunculardan ikisinin yabancı olduğunu kaydederek, “Görüştüğümüz 3 oyuncu var. Bu oyunculardan ikisi yabancı. Biri Fransa Ligi’nde forma giyiyor. Sol bek için de haber beklediğimiz bir futbolcu var. Alacağımız oyunculardan biri forvet, biri orta saha, biri de sol bek olacak. Takımımız zaten kaliteli ve bütün oyuncularımız bu takımın önemli bir parçası. İnşallah bu sezon ipi göğüsleyeceğiz” dedi.
“Aynı mücadelemiz sürerse mutlu son yakındır”
Gevrek Sivasspor müsabakasında sergilenen oyundan övgüyle söz ederek, “Futbolcularımız böyle oynasın, kaybetsin. Ben eminim ki bu takım bu oyunuyla çok rahat şampiyon olacak. Sivas maçında futbolcularımızın ve teknik heyetimizin gözünde o ışığı fazlasıyla gördüm. İnşallah aynı mücadelemiz sürerse mutlu son yakındır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
iha
Alacak oldugumuz oyuncularin aciklanmamasi cok iyi göztepe hic bir sey yapmasa ücertini yükseltir imzalar atilmada aciklanmasin
Takım Malatyada o sahada maç oynamamalı büyük risk yeni stat yapılana kadar maçları istanbula almaları gerekiyor yoksa büyük hüsranla karşı karşıya kalınır
Hadi büyük baskan hadi bu sezon mutlaka çıkmalıyız çok emek verildi maç sahada kazanılır gördük goztepeyi maç oynamadan kendilerini şampiyon ilan etmişler bizde rehavet yok irfan buza ve futbolcularımıza güvencemiz tam artık sıra sende büyük baskan
Haydi İnşaallah.Biran evvel olsun takımımız kuvvet bulsun.Taftarın süper lig hayali gerçek olsun.
Haydi baskannnnnn arkandayiz
Sezon bitiminde şampiyon olan, yani lig 1.’si olarak Süper Lig’e yükselen ekip Evkur Yeni Malatyaspor olacak.
İnancım tam ve bu hususta takımıma itimat ediyorum.
Dereye su gelene kadar kurbağanın gözü patlayacak, Hadi artık .
GÜZEL KARDEŞİM ON NUMARA BEŞ YILDIZLI BİR YORUM YAPMIŞSIN GÜLME KIRİZİNE GİRDİM ALNINDAN ÖPMÜŞÜM SAYGILAR
Eyvallah kardeşim
Sonuna kadar arkadanyiz başkan iyi günde Kötü Günde bu takımı bırakmayip yoneticiler biraksada sen yılmadan bu takıma sahip çıktın eline emeğine sağlık büyük başkan