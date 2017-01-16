Sivasspor maçı sonrasında yönetimden oyuncu alınmasını isteyen Teknik Direktör İrfan Buz’un bu talebine Kulüp Başkanı Adil Gevrek’ten olumlu yanıt geldi.

TFF 1. Lig’de ikinci yarıya Sivasspor beraberliğiyle başlayan Evkur Yeni Malatyaspor’da maç sonrası yönetimden transfer isteyen İrfan Buz’a Başkan Gevrek’ten müjde gibi cevap geldi. İHA’ya açıklamalarda bulunan Başkan Gevrek, “Sivasspor maçı sonrasında Teknik Direktör İrfan Buz’un da talebi doğrultusunda transfer yapılmasına karar verdik. Birkaç güne 3 transfer yapacağız” diye konuştu.

“Biri forvet, biri orta saha, biri de sol bek olacak”

Gevrek, görüştükleri oyunculardan ikisinin yabancı olduğunu kaydederek, “Görüştüğümüz 3 oyuncu var. Bu oyunculardan ikisi yabancı. Biri Fransa Ligi’nde forma giyiyor. Sol bek için de haber beklediğimiz bir futbolcu var. Alacağımız oyunculardan biri forvet, biri orta saha, biri de sol bek olacak. Takımımız zaten kaliteli ve bütün oyuncularımız bu takımın önemli bir parçası. İnşallah bu sezon ipi göğüsleyeceğiz” dedi.

“Aynı mücadelemiz sürerse mutlu son yakındır”

Gevrek Sivasspor müsabakasında sergilenen oyundan övgüyle söz ederek, “Futbolcularımız böyle oynasın, kaybetsin. Ben eminim ki bu takım bu oyunuyla çok rahat şampiyon olacak. Sivas maçında futbolcularımızın ve teknik heyetimizin gözünde o ışığı fazlasıyla gördüm. İnşallah aynı mücadelemiz sürerse mutlu son yakındır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

iha