‘Birlik’ Malatya’da da Çekildi

Şehit ve Gazi yakınlarının anlatımlarıyla hazırlanan Birlik adlı belgesel filminin Malatya çekimleri tamamlandı.

TRT tarafından hazırlanan 13 bölümlük Çanakkale ve İstiklal Harbinde savaşan Malatyalı şehitlerimizin aileleri ile görüşen belgesel ekibi Malatyadaki çekimlerini tamamladı.

Belgesel Filmi hakkında bilgi veren Yapımcı-Yönetmen Ferhat Yalçıner, Malatyadaki çekimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yalçıner, Malatyada yaklaşık dört gündür çekimler yapıyoruz. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı Bayram Akdemirin büyük destekleri ile yaptığımız çekimlerden oldukça keyif aldık. Amacımız yurt savunmasında vatan toprağının her bir karışını savunmaktan sakınmayan ve yurdun her köşesinden savaş meydanlarına akın eden şehit ve gazilerimizin bizim için kazandıkları zaferi onların yakınlarından dinleyerek gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bu anlamda Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Elazığın ardından 7. bölüm çekimlerini yapmak üzere Malatyaya geldik. Bölüm çekimlerimizi hemen hemen tamamladık. Bundan sonraki durağımız Adıyaman ve Tunceli olacak. En son bölümü de Çanakkalede çekmeyi planlıyoruz dedi.