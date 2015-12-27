‘Birlik’ Malatya’da da Çekildi
Şehit ve Gazi yakınlarının anlatımlarıyla hazırlanan Birlik adlı belgesel filminin Malatya çekimleri tamamlandı.
TRT tarafından hazırlanan 13 bölümlük Çanakkale ve İstiklal Harbinde savaşan Malatyalı şehitlerimizin aileleri ile görüşen belgesel ekibi Malatyadaki çekimlerini tamamladı.
Belgesel Filmi hakkında bilgi veren Yapımcı-Yönetmen Ferhat Yalçıner, Malatyadaki çekimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yalçıner, Malatyada yaklaşık dört gündür çekimler yapıyoruz. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı Bayram Akdemirin büyük destekleri ile yaptığımız çekimlerden oldukça keyif aldık. Amacımız yurt savunmasında vatan toprağının her bir karışını savunmaktan sakınmayan ve yurdun her köşesinden savaş meydanlarına akın eden şehit ve gazilerimizin bizim için kazandıkları zaferi onların yakınlarından dinleyerek gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bu anlamda Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Elazığın ardından 7. bölüm çekimlerini yapmak üzere Malatyaya geldik. Bölüm çekimlerimizi hemen hemen tamamladık. Bundan sonraki durağımız Adıyaman ve Tunceli olacak. En son bölümü de Çanakkalede çekmeyi planlıyoruz dedi.