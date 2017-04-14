“Birlik ve Beraberliğimiz İçin ‘Hayır’ Demeliyiz”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, emeklilerle bir araya gelerek 16 Nisan’da yapılacak referandumunun Türkiye’nin geleceğini yakından ilgilendirdiğini kaydetti. Ağbaba; “Türkiye’nin geleceği için, bölünmemesi için, birliği ve beraberliği için, hep beraber 16 Nisan’da sandığa gidip Hayır demeliyiz” dedi.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimler Derneği’ni ziyaret ederek emeklilerle uzun süre sohbet etti.Dernek Başkanı Mehmet Tangüner emeklilerin sorunlarını aktararak Ağbaba’ya referandum çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

1 KİŞİ HERKESİ SEÇİYOR

16 Nisan Referandumuyla ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Veli Ağbaba burada yaptığı konuşmada; “Referandum sonucunda Evet çıkarsa artık herkesi 1 kişi seçecek. Bakanı bir kişi seçiyor, başkan yardımcılarını bir kişi seçiyor, yargıyı yürütmeyi aklınıza ne gelirse her şeyi bir kişi seçiyor. O bir kişide partili oluyor bu neden le bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Türkiye’nin geleceği için, bölünmemesi için, birliği ve beraberliği için, hep beraber 16 Nisan’da sandığa gitmeliyiz. Dünya’da örnekleri var;Tek adamlık ile yönetilen ülkelere bir bakın; Müslümanı var, Hristiyan’ı var,Afrika’da var, Asya’da var, Amerika’da var, tek adamlıkla yönetilip bu kadar yetkiyi verip başarılı olan, huzur bulan, kardeşçe yaşayan bir tane ülke yok. Bir tane ülkede barış yok, hep bölünme var, iç savaş var. O nedenle Türkiye’nin geleceği için, hep beraber ortak geleceğimiz için hayır dememiz gerek.” İfadelerini kullandı.

TÜRKİYE DÜŞMANLARININ YAPAMADIĞINI YAPTILAR

“2010 yılında da yine referandum vardı ve yine derdimizi anlatmaya çalıştık.” Diyerek konuşmasını sürdüren Ağbaba, “Bu referandumda evet derseniz yargı bir cemaatin eline geçer dedik. O zaman da tüm yollarda ‘Tarafsız ve Bağımsız Yargı için Evet’ yazıyordu.2010 referandumunda AK Parti Evet dedi. Yetmez ama evetçiler vardı. Bir de o zaman ki ismiyle ‘Fetullah Gülen Hocaefendi’ vardı. Türkiye düşmanlarının yapamadığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine kendi elimizle biz yaptık. Yargının yapısını değiştirdik. Cemaat yargıyı ele geçirdi. Vatanını milletini seven askerleri hapse attılar.”dedi.

HUKUK ASKIYA ALINDI

Ağbaba, hukukun üstünlüğü konusunda çok hassas davranılması gerektiğinin altını çizerek, “Şu yaşadığımız olay dünyanın hiçbir ülkesinde yaşanmaz. Hukuk askıya alınmış durumda.Suçlu suçsuz birbirine karışmış durumda.Binlerce insan mağdur edilmiş durumda.Tarafsız bağımsız yargı yok. Geçtiğimiz günlerde 21 gazeteci tahliye edildi. İçlerinde ‘Ham çökelek’ şarkısıyla ünlü Atilla Taş da vardı.Tahliye eden hakimleri görevden aldılar. Şimdi hiçbir hakim-savcı tahliye kararı veremez.Sağcı-solcu herkesin başvuru yapacağı tek merci hukuk. Hukukun olmadığı devlet olmaz. Bu nedenle hepimizin ortak güvencesi hukuka sahip çıkmamız lazım.”şeklinde konuştu.

KISA KISA GERÇEKLER

Ağbaba konuşmasının sonunda evet çıkması durumunda yaşanılacakları değerlendirerek; Başkan kendini ve bakanlarını mahkemeye çıkarma girişiminde bulunan Meclis’i feshedebilecek. Rejim değişecek. Sadece adı Cumhuriyet olacak. Gerçekte krallık gibi her şey bir kişinin elinde olacak. Demokrasi kalmayacak. Hâkimler ve savcılar, Başkanın sözünden çıkamayacak. Başkan hak hukuk tanımaz biriyse halkı koruyacak hiç kimse olmayacak.Tek adam karar verdiğinden dolayı ekonomide belirsizlik hâkim olacak. Kimse yatırım yapmaya cesaret edemeyecek. Ekonomi tek adamın keyfine göre vereceği kararlara kurban edilecek. Kriz, iflaslar, işsizlik ve yoksullukla birlikte çöküş gelecek. Asgari ücreti, fiyatları, maaşları, işçi memur alımlarını, dernek sendika kurulması ve kapatılmasını, her şeyi tek adam belirleyecek.Devlet ve toplum hayatında danışma, ortak akıl, uzlaşma gibi yöntemler olmayacak. Çatışma, kutuplaşma ve terör için en uygun zemin oluşacak. Çatışma ve terör artacak. Beş yılda bir sandığa gidip bir Başkan bir de onun partisinin çoğunlukta olduğu Meclisi seçeceksin. Bir dahaki seçime kadar sana kimse bir şey sormayacak. Seçtiğin milletvekili de Başkanı kontrol edemeyecek, senin hakkını koruyamayacak.Başbakan olmayacak. Bakanlar sadece Başkana karşı sorumlu olacak, Meclis’e karşı sorumlu olmayacak. Milletvekillerini umursamayacak. Seçtiğin milletvekilleri bakanlardan ve bürokratlardan hizmet yapmasını isteyemeyecek, hesap soramayacak. Sana hizmet getiremeyecek. Camiye, kışlaya, adliyeye siyaset girecek. Buraların hepsi ‘Başkanın Partisine’ göre düzenlenecek.Devlet, parti devleti olacak.Başkan isterse devlet kurumlarını bölgelere ayırarak ülkenin bölünmesine neden olabilecek.”şeklinde konuştu.

“KARARIMIZI İYİ VERECEĞİZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, referandum çalışmaları kapsamında Malatya Berberler ve Kuaförler Odasını ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Oda Başkanı Ramazan Toptaş, “Bu yoğun programlarında bizi ziyaret ettikleri için kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve çalışmalarında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise, referandum sürecine değinerek,”Pazar günü Türkiye’nin nasıl yönetileceğine hep birlikte karar vereceğiz. Eveti savunanlar da ‘hayırı savunanlar da bu sistemin tek adamlık getireceğini iddia ediyorlar. Bu yüzden kararımızı iyi vereceğiz. Burada bir siyasi partiye veya siyasi partinin bir adayına oy vermeyeceğiz” dedi.

Ağbaba, kampanya döneminin adil bir şekilde geçmediğini de savunarak, “Bu referandumun adil olup olmadığı sadece Pazar günü kullanılan oyların sağlıklı bir şekilde kullanılması ile ilgili değil. Haksız bir rekabete uğradığımızı söyleyebiliriz. Geçen gün bir araştırma yaptık, televizyonlarda toplam 30 bin dakika ‘evet’ konuşulmuş, 2 bin 700 dakika ise ‘hayır’ konuşulmuş. Ayrıca devletin bütün imkanları maalesef ‘evet’i anlatmak için kullanılıyor. Bu bir haksız rekabettir. Bunları kabul etmek mümkün değil” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Oda Başkanı Toptaş, Ağbaba’ya tablo hediye etti.

SPOR CAMİASIYLA BİRARADA..

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye Futbol Adamları Derneği’ni de (TÜRFAD) ziyaret ederek, spor camiası ile bir araya geldi.

Amatör spor dallarının temsilcileri ve spora emek vermiş isimlerle öğle yemeği yiyen Ağbaba, daha sonra kendi futbol oynadığı dönemde yaşadığı anılarını anlattı.

Ziyarette konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Siyasi yönden Cumhuriyet Halk Partisinin Malatya milletvekiliyiz ama en önemli ortak paydamız hepimizi bir araya getiren şey Malatyalı olmak, Malatyaspor taraftarı olmamızdır. Bu özelliğimiz babadan oğla geçtiği için genetiktir. Bundan da büyük bir onur duyduğumu belirtebilirim. Referandumdan dolayı Malatya gündemi yoğun ama bir gündemimiz daha var. Yeni Malatyaspor inşallah Eskişehirspor maçını galip gelerek strese girmeden rahat şekilde bir üst lige yükselme şansını elde edecektir. Ben yürekten inanıyorum Yeni Malatyaspor ilk sezon yaşadığı şansızlığı bu sezon yaşamayacak ve şampiyon olacaktır. Eskişehirspor maçının biletleri bitmiş ama Salı günü akşam şehrin tıpkı şenlik havası yaşayacağını şahsen istiyoruz. O gün Malatya bayram yerine dönsün istiyoruz. Yeni Malatyaspor teknik heyetine ve futbolculara da tekrar gönülden başarılar diliyorum.Malatyaspor’un geçmişi başarılarla dolu. Geçtiğimiz günler de iş dolayısıyla İsviçre’nin Basel şehrine gittim. Ben hep Basel’i Avrupa kupası maçında elimizden kaçırdığımız futbol takımı olarak hatırlıyorum. O yıllarda Malatyaspor çok büyük başarılar göstermişti ve gurur duyduğumuz bir takım vardı. Birçok büyük takımın yakalayamadığı başarıyı yakalamıştı ama o maçı canlı yayın olarak evlerimizden izleyememiştik bunun üzüntüsünü yaşamadık. Umarım Yeni Malatyaspor tekrar bir üst lige çıkar ve tekrar bu şehri ve Türkiye’yi Avrupa da temsil etme başarısı yakalar” ifadelerini kullandı.

Veli Ağbaba Yeni Malatyaspor’un Süper Lige yükselmesiyle ilgili olarak ise “Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e çıkması sadece bir takımın üst lige yükselmesini ifade etmiyor. Koca bir kentin insanlarıyla birlikte bir üst lige çıkmasıdır. Daha önce bunu biz şehir olarak yaşadık ve tecrübe edindik. Kent ile beraber siyasetçisinin, gazetecisinin, taraftarlarının üst lige çıkmasıdır. Bunu hep beraber başaracağımıza inanıyorum. Bazı kurumlar her türlü siyasi çekişmenin üzerindedir. Bunlardan biriside hiç şüphesiz Yeni Malatyaspordur. Bir kenti şehir yapan, o kentin siyasetçileridir, spor adamlarıdır, yetiştirdiği sanatçılardır” diye konuştu.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi- iha