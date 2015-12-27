‘Birlik ve Beraberlik Olursa..’

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Yeni Malatya Spor’da Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, takım olarak doğru yolda olduklarını, hedeflenen başarıya ulaşacaklarını söyledi.

Katipoğlu, taraftarlara verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, “Taraftarlar Derneği Başkanı Mehmet Aydın’a ve dernek üyelerine yayınladıkları destek bildirisinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir Malatyalı olarak Malatya’ya yakışır bir mesajdı. Biz her zaman söylüyoruz, taraftarla kulüp etle tırnak gibidir. Kulüp taraftarsız, taraftarda kulüpsüz olmaz. Bu nedenle taraftarlarımızın bu jestinden dolayı çok mutlu olduk. Bir kez daha bu desteklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

“İYİ BİR TAKIM KURDUK”

Katipoğlu, iyi bir takım olduklarını ve kaliteli futbolculara sahip olduklarını kaydederek, “Takımın başına geleli 1 yıl olmadı. Ancak takımı 3. Lig’den 2. Lig’e çıkarmayı başardık. Bunun yanında Türkiye Kupası’nda Yeni Malatya Spor’un ismini Türkiye’ye duyurduk. Takım olarak herkesi tatmin eden bir futbol oynuyoruz. Türkiye Kupası karşılaşmalarında herkes takımın nasıl mücadele ettiğini gördü. Demek ki, takım olarak doğru yoldayız. İyi bir kadro kurduk. Bu takım uzun yıllar mücadele edecek bir konumda” diye konuştu.

“HEDEFİMİZE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ”

Alanyaspor maçını kazanarak, yollarına en iyi şekilde devam etmek istediklerini ifade eden Katipoğlu, “Bozüyükspor maçında alınan mağlubiyet bizi üzdü. Bu noktada tekrar taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Ancak Göztepespor maçında alınan 1 puan bu takımın istediği zaman neler yapabileceğini gösteriyor. Alanyaspor ile kendi sahamızda oynayacağımız karşılaşmayı kazanarak, yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz. İyi bir kadroya sahibiz. Ancak yaşanan sakatlıklar biraz canımızı sıkıyor. Sakat futbolcularımızın da takıma katılmasıyla birlikte daha iyi olacağız. Emin adımlarla hedefimize ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

“BİRLİK VE BERABERLİK OLURSA BAŞARI GELİR”

Katipoğlu, yönetimin büyük bir özveriyle çalıştığını kaydederek, “Taraftarlarımızın bizlere verdiği destek bizleri çok mutlu etti. Şehir olarak birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Yönetim olarak Malatya için bir aradayız. Hiçbir yönetici arkadaşımızın hesabı yok. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular olarak Malatya futbolunu layık olduğu yere getirmek için özveriyle çalışıyoruz. İnşallah hedefimize ulaşacağız” dedi.

“YAPICI OLMAKTA FAYDA VAR”

Takım olarak doğru yolda olduklarını ifade eden Katipoğlu, “Malatya’da borçsuz harçsız bir takım bir takım oluşturduk. Takım doğru yolda. Güzel bir takım oluşturduk. Yapıcı olursak ve takıma destek verirsek, istediğimiz başarıyı elde ederiz” diye konuştu.