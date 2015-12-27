‘Birlik ve Diyalogla Çözüm’

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Şevket Keskin, sorunları her zaman birlik ve diyalog içinde çözme taraftarı olduklarını söyledi.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeği Yıldız Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. ESOB Başkanı Şevket Keskin, Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, oda başkanları ve çok sayıda davetlinin katıldığı iftar yemeğine yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

İftardan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan ESOB Başkanı Şevket Keskin, “Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Ancak Belediye başkanımızın bu parayı almaya niyeti yoktu. Alt tabaka başkanımızı bu konuda çok yönlendirdi. Aslında yıllık aidatın dışında para alınmaması gerekirdi. biz Belediye başkanının yanlış yönlendirildiğini düşünüyoruz. Biz Malatya’da sorunların çözümü için elimizi değil, boynumuzu taşın altına koyarız” dedi.

Malatya’da ilkkez bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi olarak Belediye Meclisi’ni selamladığını belirten Keskin, kendisini konuşması esnasında bazı Meclis Üyelerinin yaptığı hareketin ise yakışıksız olduğunu söyledi.,

Herkesin yapıcı muhalefeti desteklemesi gerektiğini belirten Keskin, “Eleştiriler armağandır. Birisi beni eleştirdiği zaman ben onu bir armağan olarak kabul ediyorum. Ben Belediye Başkanımıza ve Meclis Üyelerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Malatya’da trafik sorununu artık içinden çıkılmaz bir hal aldığını ifade eden Keskin şunları söyledi, “Arabaya binince yayadan, yaya olduğunuz zaman arabadan şikayetçi oluyorsunuz. Biz Malatya’da bir planlama yapılmasını ve alt merkezlerin oluşturulmasını istiyoruz. Biz Malatya’da artık yeterince servis aracı olduğunu ve daha fazla trafikte servis aracı olmaması için bu konuda bir düzenlemenin yıllardan beri yapılmasını istiyoruz. Biz yıllardan beri Malatya’da servisçilik yapıyoruz. Meclis Üyelerinin belki de çoğunluğunu biz servislerimizde okullarda taşımışızdır. Yıllardır emek verdiğimiz hakkımızın gasp edilmemesi için mücadele ettik.Biz birlik ve beraberlik içinde diyalog içinde sorunlarımızı çözmek istiyoruz. Benim Meclis’e gitmemde bu diyalogun bir göstergesidir. Biz sorunların tartışılmasını istiyoruz. Eğer tartışma olmazsa, bugünkü hastane meselesi ortaya çıkar.”

TSO Meclis Üyesi ve Belediye Meclis Üyesi Sıddık Özdemir, “Şevket bey esnafın sorununu çözmek zorundaydı. Belediye başkanımızla görüşerek bana göre sorunu çözdüler. Bizde TSO olarak servisçilik yapan şirketlerimizi temsil ediyoruz. Bu konuda Şevket Beye destek veriyoruz” dedi.

Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ise geleneksel olarak her yıl oda başkanları ve esnaflarla birlikte yaptıkları iftar yemeğini bu yılda gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını ve emeği geçen herkese teşekkür etti.