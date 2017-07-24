“Birlikte Güzel İşler Yapacağız”

Evkur Yeni Malatyaspor’un 10 numara transferi Nacer Barazite, “Taraftarlarımızla birlikte güzel işler yapacağız. Onların bizleri desteklemesi ve bizim arkamızda olmaları önemli. Bizde inşallah takım olarak sezon içerisinde onlara güzel futbol izleteceğiz” dedi.

Sarı siyahlı takımın Fas asıllı Hollandalı futbolcusu Nacer Barazite (fotoğrafta sol baştaki) transferiyle herkesi heyecanlandırmıştı. Takımın Boluspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını izleyen ve geçtiğimiz hafta sonu takımın Topuk Yaylası’ndaki ikinci etap kamp çalışmalarına katılan Barazite, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Takım arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını ifade eden Nacer Barazite, kamp çalışmalarının şuana kadar iyi geçtiğini, kalan zamanı en iyi şekilde değerlendirip, lige kadar hazır hale geleceklerini söyledi.

İkinci etap kamp çalışmaları çerçevesinde kendisi için hazırlanan özel antrenman programına göre çalışmalarını sürdüren Barazite, “Yeni Malatyaspor’a transfer olduğum için çok mutluyum. Burada takım arkadaşlarım ve hocalarımız beni çok iyi karşıladı. Şuan için benim adıma her şey çok iyi gidiyor diyebilirim” ifadelerini kullandı.

Barazite, Türkiye’den birçok takımdan teklif aldığını kaydederek, “Türkiye’de başka takımlardan da transfer teklifi aldım ancak bu takımlarla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Burada önemli Yeni Malatyaspor’un bana güzel bir teklifte bulunması. Bu teklifte Yeni Malatyaspor’u seçmemde etkili oldu. Tabii başka sebeplerde var ama bana yapılan teklif benim bu takımı seçmemde etkili oldu diyebilirim” şeklinde konuştu.

Takımın 10 numarası olarak görev alacak olan Fas asıllı futbolcu, açıklamasında şunları söyledi:

“Türkiye’ye daha önce hiç gelmedim. Benimle ilgilenen takımlar olduğu için birçok yede haberlere baktım ve takip ettim. Yeni Malatyaspor’un benimle ciddi şekilde ilgilenmesinden ve teklif göndermesinden sonra Malatya şehri ve kulüp hakkında da bilgiler almaya başladım. Kulüp için bana çok iyi ve güzel bilgiler geldi. Kulübün tarihi ve hikâyesi hakkında güzel bilgiler edindim. Bu araştırmalarım ve edindiğim bilgilerde benim buraya gelmem de etkili oldu.”

Barazite, Evkur Yeni Malatyaspor’u gelmeden önce araştırdığını ve özellikle taraftarların yorumlarının kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Taraftarların desteğiyle Süper Lig’de güzel işler yapacaklarını dile getiren Barazite, “Taraftarımızın benim hakkımda yaptıkları yorumlar bana güç veriyor. Burada taraftarlarımızla birlikte güzel işler yapacağız. Onların bizleri desteklemesi ve bizim arkamızda olmaları önemli. Bizde inşallah takım olarak sezon içerisinde onlara güzel futbol izleteceğiz” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi