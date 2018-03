Genel Başkanlığını Recai Kutan’ın yaptığı ESAM tarafından düzenlenen Şeker Zirvesi’nde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “16 Nisan’da bu ülkede demokrasi yıkılmasın, tek adam rejimi olmasın diye Saadet Partisi ile CHP birlikte hareket etmişti. İki partinin de kökü dışarıda değil, iki parti de beş yıldızlı otel lobilerinde yurtdışından icazet alınarak kurulmadı. İşte o yüzden yan yana gelmemizden, birlikte hareket etmemizden korkuyorlar” şeklinde konuştu.

Kısa adı ESAM olan Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından Şeker Zirvesi gerçekleştirildi. Zirveye Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi, Isparta Milletvekili Nuri Okutan, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan, HÜDAPAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve ESAM Genel Başkanı Recai Kutan ile çok sayıda davetli katıldı.

ŞEKER VATANDIR, VATAN SATILMAZ

ESAM Genel Başkanı Recai Kutan ile Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök’ün konuşmalarının ardından zirvede bir konuşma yapan Veli Ağbaba 2 haftayı aşkın süredir Türkiye’yi karış karış dolaştıklarını belirterek “İktidar partisinin şeker fabrikalarını özelleştirme kararı sonrası, Genel Başkanımızın talimatıyla 20 milletvekilimizden oluşan bir komisyon kurduk. Sadece özelleşecek değil, şimdilik kapsam dışı bırakılan fabrikalara da gitme kararı aldık. Kırklareli Alpullu Şeker Fabrikası ile başlayıp, Uşak, Afyon, Niğde, Kırşehir, Yozgat, Ankara, Malatya, Kahramanmaraş ve geçtiğimiz iki günde de Burdur, Tokat, Amasya ve Çorum Fabrikalarında işçiler ve çiftçilerle buluştuk. İktidar partisi şeker fabrikalarını yok pahasına elden çıkarmak istiyor. Bu satışa karşı çıkışımız, siyasi bir gerekçeyle değil. Çünkü biz ilk günden beri aynı duruşumuzu koruyoruz. Şeker Fabrikaları ekmektir diyoruz. Şeker fabrikaları halkımızın alınteridir diyoruz. Şeker fabrikaları Cumhuriyetin değeridir diyoruz. Şeker Fabrikaları vatandır diyoruz. Vatan Satılmaz diyoruz” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI KENDİ RAPORLARINA MI AMERİKANIN RAPORLARINA MI İNANACAK

Son dönemlerde yerli ve milli vurgularının yapıldığını kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “ İktidardakiler her gün yerlilikten ve millilikten bahsediyor. Kendi beceriksizliklerini dış güçler edebiyatıyla örtmek istiyor. Ama iş, bu ülkenin topraklarında yetişen pancara, bu ülkenin üretimi olan fabrikalara geldiğinde yerli ve milli olamıyorlar. Ocak ayında Sağlık Bakanlığı bir rapor yayınlayarak nişasta bazlı şekerin adeta bir zehir olduğunu, her türlü hastalığa yol açtığını ifade ettiler. NBŞ lobisi olan Cargill firması da tam tersi bir rapor yayınladı. Sağlık Bakanına soruyoruz, kendi bakanlığının raporuna mı inanacaksın, Amerikalıların raporuna mı inanacaksın?” dedi.

Afrin şehitlerini de anarak konuşmasını sürdüren Ağbaba, “İktidar partisi tüm Türkiye’den Afrin Operasyonu için milli bir duruş bekliyor. Bu milli duruş zaten sağlanmış durumdadır. Ama bizler de AKP’den, Şeker Fabrikaları için milli bir duruş bekliyoruz” dedi.

FABRİKALARI SATIP SAYILI GÜNLERİNİ UZATIYORLAR

“Bugüne kadar bir tane fabrika yapmamış olanların, Cumhuriyetin kurduğu fabrikaları birer birer satarak sayılı günlerini uzatmasına karşı çıkıyoruz” ifadeleriyle konuşmasını sürdüren Veli Ağbaba, “Bu fabrikaları Atatürk kurdu, İsmet İnönü, Menderes, Demirel, Erbakan, Özal, Ecevit kurdu. Bu fabrikaları satmak onların kemiklerini sızlatır. Bu fabrikaları satmak Türkiye’nin değerlerine hakarettir. Geçmişine, geleceğine darbe vurmaktır.” dedi.

VATANA DAİR MESELELERDE TÜM PARTİLERLE YAN YANA GELİRİZ

Ağbaba, “Birileri Ankara’da ülkenin sorunlarını bir kenara bıraktı, kendi ikballeri için koltuk ittifakı kuruyor. Anadolu’nun dört bir yanında ise bir Vatan İttifakı kuruluyor. Bu ittifakın sağcısı solcusu yok. Şeker Fabrikaları için CHP’li, Saadet Partili, İyi Partili, ÖDP’li, BBP’li, TKP’li, HDP’li, MHP’liler ve AKP tabanı bir araya gelmiş durumda. Her gittiğimiz yerde bu şeker ittifakını görüyoruz. Her partiden yöneticiler bir arada, Vatan savunması olarak gördükleri fabrikalarını savunmak için omuz omuza mücadele veriyorlar. İktidar partisi, yanına aldığı bir muhalefet partisiyle ittifak kuruyor. Diğer partileri de bu ittifaka dahil olmaya zorluyor. Bu koalisyon dışındaki partiler bir ittifak kurar mı, bu bugünün konusu değil. Ama biz şunu çok açık söyleyebiliriz ki, şeker fabrikalarının satışını durdurmak için şu an geldiğimiz gibi, vatana dair meselelerde bütün siyasi partilerle yan yana gelmeye hazırız. Çünkü burada gerçekten vatansever olanlar var, ikbali için, koltuğu için, kişisel geleceği için bir araya gelenler değil, ülkeyi düşünenler var.” şeklinde konuştu.

SAADET PARTİSİ VE CHP YURT DIŞINDAN İCAZET ALINARAK KURULMADI

“Siyaset tarihimiz açısından ilginç günlerden geçiyoruz.” diyen Ağbaba, “ 16 Nisan halk oylaması geçerse bu ülkede çift başlılık olacak diyorduk, en tipik örneklerinin yaşandığı günlerden geçiyoruz. İktidar partisinin genel başkanı Saadet Partisi’ne diyor ki, “Kapımız açık, son güne kadar bekliyoruz” Bu ülkenin başbakanı CHP’ye diyor ki, “16 Nisan’da ne kadar millet düşmanı varsa birlikte hareket ettin” 16 Nisan’da bu ülkede demokrasi yıkılmasın, tek adam rejimi olmasın diye Saadet Partisi ile CHP birlikte hareket etmişti. Aradaki yaman çelişki, bu konuşmaların konusu değil. Ama şunu çok açıkça ifade edebiliriz ki, iki partinin de kökü dışarıda değil, iki parti de beş yıldızlı otel lobilerinde yurt dışından icazet alınarak kurulmadı.” şeklinde konuştu.

BİRLİKTE HAREKET ETMEMİZDEN KORKUYORLAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, “Biz, bu ülkeyi kuran partiyiz, Saadet Partisi’nin kökleri de, bizimle birlikte ambargo tehditlerine karşı Kıbrıs Barış Harekatı’nı gerçekleştiren, haşhaş ekiminde Amerika’ya kafa tutan ve İncirlik üssünün kullanılmasının askıya alınması kararını veren MSP’den geliyor. Biz, bugünün iktidarı gibi sözleriyle Amerika’yı tehdit edip, İncirlik’i, Kürecik’i açık tutmaya devam etmedik. Bu ülkenin çıkarları için Amerika dahil herkese kafa tutmayı göze alan siyasi geleneklerden geliyoruz, yine kafa tutabileceğimizi de herkes biliyor. Kimseden icazet almadığımız, kimseye muhtaç olmadığımız için bugün yine vatanı ilgilendiren bir başka konuda, bir araya gelmekte beis görmedik, görmeyiz. İşte o yüzden yan yana gelmemizden, birlikte hareket etmemizden korkuyorlar” ifadelerini kullandı.

Bülten- malatyahaber.com