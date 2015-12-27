Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey ve Yönetim Kurulu Üyeleri, iade-i ziyaretlerini sürdürüyor.

Ticaret Borsası Başkanı Özbey ve Yönetim Kurulu Üyeleri Müftü Hacı Yusuf Gül’e, Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Eren’e ve BİLSAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gezer’e iade-i ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretlerde konuşan Özbey, “Malatya Ticaret Borsası olarak, Malatya’nın sorunlarının çözümü ve yeni projelerin geliştirilmesi için her zaman ortak akılla ve kurumlarla birlikte hareket etmeye hazırız. Başta kayısı olmak üzere ilimizin sorunlarının çözümünde her zaman üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getireceğiz. Kurum ve kuruluşlarımızla birlik ve beraberlik içinde olacağız” dedi.