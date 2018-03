“Birlikte Sorunlarımızı Çözeceğiz”

Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın genel kurulunda mevcut başkan Sedat Taşdemir güven tazeledi.

Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın genel kurulu, Oda binasında gerçekleştirildi. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’in divan başkanlığını yaptığı genel kurula İl Ticaret Müdürü Ahmet Demirbağ, Oda Başkanları ve Oda üyeleri katıldılar.

Genel kurulda mevcut başkan Sedat Taşdemir ile Mesut Dağaşan aday oldular.

MESOB Başkanı Keskin açılış konuşmasında; esnaf ve sanatkar camiasının Türk Silahlı kuvvetlerinin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı harekatını sonuna kadar desteklediğini belirerek, “Rabbim şanlı Ordumuza zaferler nasip eylesin. Sayın Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz’daki bir sözü ile ölümüne meydanlara inen bu millet, yine Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözü ile Afrin için harekete geçer.” dedi.

Keskin, esnaf ve sanatkar kesiminin hükümetten istemiş olduğu taleplerinin şimdiye kadar gerçekleştirildiğini söyleyerek, “Sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın başbakanımıza, sayın bakanlarımıza ve TESK Genel Başkanımız Bendevi Palandöken’e teşekkür ediyoruz. Şimdiye kadar dile getirmiş olduğumuz talepler hep karşılandı. Esnaf ve sanatkar camiası büyük bir camiadır ve sıkıntıları her zaman olacaktır. Biz bunları her zaman gündem getirip, takipçisi olacağız. Her zaman esnafımızın emrindeyiz.” diye konuştu.

Keskin, “15 Temmuz hain darbe girişimini hiçbir zaman unutmamalıyız. Rabbim bir daha 15 Temmuz hain girişimlerini bu millete yaşatmasın. Ama çok dikkatli olmalıyız. Devletimizin içinde FETÖ benzeri yeni yapılanmalara müsaade etmemeliyiz. Devletimizin, milletimizin, bayrağımızın yanında durmalıyız.” dedi.

Genel kurul sonucunda Sedat Taşdemir 253 oy alarak yeniden başkan seçilirken, Mesut Dağaşan ise 95 oy aldı.

Yeniden güven tazeleyerek başkan seçilen Sedat Taşdemir, “Esnaf ve sanatkarımıza gücümüz ve imkanlarımız ölçüsünde hizmet etmeye çalışıyoruz. Belediyelerimiz ile her zaman istişare içindeyiz. Esnaf ve sanatkarımızın her zaman yanındayız. Birlikte sorunlarımızı çözeceğiz. Genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın Sedat Taşdemir başkanlığındaki yönetim kuruluna Murat Solmaz, Savaş Özbey, Gökhan Çoban, Mustafa Özsöz, Basri Ece ve Kenan Pusa getirilirken, Denetim Kuruluna ise Bülent Göğüş, Ömer Özpolat ve Abdullah Emre Kılınç seçildiler.

