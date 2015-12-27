Yerel seçimlerin yaklaşması itibariyle çalışmalarına hız veren CHP Battalgazi Belediye Başkan Adayı Kurtar Kaya, Çelikhanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Çelikhanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Abdullah Yaman ve dernek üyeleri tarafından karşılanan Kaya, Çelikhanlıların yörede büyük bir nüfusa sahip olduğunu ve Çelikhanlıların kültürlerini birlikte yaşatarak daha ileriye, geleceğe taşımak noktasında işbirliği yapmak anlayışında olduğunu söyledi.

“ÇELİKHAN İLÇESİ’NİN KÜLTÜRÜNÜ İLERİYE TAŞIMAK GEREKİYOR”

Kaya, “2014 Mart ayında yapılacak yerel seçimler vesilesiyle Malatya’da bulunan sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ediyoruz. Bu kapsamda Çelikhanlılar Derneği’ne geldik. Burada sayın başkan, dernek üyeleri ve Çelikhanlılar bizleri misafir ettiler. Kendilerine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizler kenti birlikte yönetmeye talibiz. Kendilerinin görüşlerine ve bilgilerine başvurarak, Allah nasip ederse ve halkımız bize teveccüh ederse birlik halinde, dayanışma halinde şehri yönetmek istiyoruz. Çelikhanlılar, yöremizde büyük bir nüfusa sahipler. Biz onların kültürlerini birlikte yaşatarak daha ileriye, geleceğe taşımak noktasında işbirliği yapmak anlayışındayız. Bu anlamda sayın başkan ve üyeleriyle görüş alışverişinde bulunmak için geldik. Seçilmemiz halinde Çelikhanlılar ile el ele kol kola kenti yönetmeye talibiz. kendilerine çok teşekkür ediyorum.”diye konuştu.

Çelikhanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Abdullah Yaman, Battalgazi Belediye Başkan Adayı Kurtar Kaya’nın genç, dinamik ve bilgili olmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Yaman, Çelikhan İlçesi sakinlerinin düşünce ve parti anlayışına sahip olduklarını ve partilerin Çelikhan İlçesine gelerek kendilerini tanıtması gerektiğini ifade etti.

Abdullah Yaman, “Cumhuriyet Halk Partisi Battalgazi Belediye Başkan Adayı Kurtar Bey, genç, dinamik bir kardeşimiz. Kendilerine başarılar diliyorum. Partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bizim yöremizin farklı parti düşünceleri var. Biz Çelikhanlılar olarak herkesin düşüncesine ve partisine saygılıyız. Biz istiyoruz ki partilerimiz kendilerini vatandaşlara tanıtsınlar ve ikna etsinler. Buda bizi mutlu eder. 30 Mart yerel seçimlerinin kazasız belasız geçmesini, demokrasimize katkı vermesini ve hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.”dedi.