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Malatya Haber -

Bisiklet Festivali Hazırlığı

Bisiklet Festivali Hazırlığı
  • 28.12.2015
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Malatya’da bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Bisiklet Festivali, Nemrut Turu için hazırlıklara başlandı. 

Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Malatya Valiliği ve belediyelerin katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Bisiklet Festivali, Nemrut Turunun bu yıl beşincisi yapılacak. 

Malatya’da tarihi ve doğa güzelliklerine pedal çevirecek olan bisikletçiler, Nemrut Turu ile festivalin daha da renklenmesine katkıda bulunacak. Gerek yurt gerekse de il dışından gelecek olan bisikletçileri ağırlayacak olan Malatya’da, bisiklet kullanımının yaygınlaşması için mesajlarda verilecek. 

Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Uluslararası Bisiklet Festivali, Nemrut Turunun 30 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılmasının planlandığı ifade edildi. Festival kapsamında çalışmaların başladığı kaydedildi.

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