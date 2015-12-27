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Malatya Haber -

Bitmeyen Maça TFF Kararı

Bitmeyen Maça TFF Kararı
  • 28.12.2015
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Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde Malatyaspor ile Tecdespor arasında oynanan ve yarıda kalan maçla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu kararını verdi. 

Malatyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle devam eden karşılaşma, yaşanan saha olayları nedeniyle 83. dakikada yarıda kalmıştı. TFF Yönetim Kurulu, olaylı maçın Malatyaspor lehine 1-0 sonuçlanmasın a karar verdi.

Ligin 1. haftasında Yeşiltepe 2 nolu sahada Malatyaspor ile Tecdespor arasında oynanan karşılaşmada, Tecdesporlu 2 futbolcu kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti. Yaşanan olay sonrası Tecdespor’un teknik sorumlusu Hakan Aydemir’de maçın hakemi Ahmet Yener tarafından saha dışına gönderildi. Ancak Tecdespor’un teknik sorumlusu Hakan Aydemir, saha dışına çıkmadı. Bunun üzerine maçın hakemi Ahmet Yener, karşılaşmayı tatil etmişti.

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