“Biz Amerika’yla Savaşıyoruz”
AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Türk ordusunun Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda tarih yazdığını söyledi.
Milletvekili Şahin, Malatya’daki temasları kapsamında Yeşilyurt İlçesi Karakavak Mahallesi ziyaret ederek, muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın da yer aldığı ziyarette Şahin, kendisine iletilen talep ve önerileri aldı.
Ziyarette konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Mehmetçiğimiz, kahraman ordumuz bu milletin mukaddesatını, vatanını, toprağını korumak; bayrağının nazlı nazlı en yüksek tepelerde dalgalanması için Afrin’de terör örgütlerine karşı bir mücadele veriyorlar. Bir ve beraber olduğumuz müddetçe bize kimsenin gücü yetmez” dedi.
Milletvekili Mustafa Şahin, mahallelerin dokusunu korumaya çalışan bir ekip, parti, iktidar mensupları olduklarını ifade etti.
Şahin, Karakavak’ta şuyu ile ilgili taleplerin olduğunu belirterek, “Şuyu birçok kez yapılmış olmasına rağmen bir arkadaşımızın bundan hoşnut olmaması durumunda yargıya başvurması halinde bozuluyordu. İmar yapılırken, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin mensubu olarak hakkaniyet ölçütleri içerisinde ‘şu yakınımız, ahbabımız, akrabamız’ diye gözetmeksizin, adil ve yasal şartlarda yapıldığı sürece bu itiraz edenlerin sayısı da düşmeye başladı. Şuanda da hakkaniyet ölçütleri içerisinde ahbap çavuş ilişkileri içerisinde olmaksızın bu şuyu çalışmalarına Yeşilyurt Belediyesi emek veriyor. 2-3 kattan daha fazla vatandaşımızın lehine kazanım elde edildi” dedi.
Milletvekili Şahin, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini ifade ederek, şunları söyledi:
“Haçlı zihniyetinin üzerimize gelmiş olduğu o çıkarmaların, taarruzların benzerini bugün belki 40 yıldır içimizdeki bazı ideolojik terör örgütleri, ‘Kürt halkının haklarını savunduklarını’ iddia eden bu alçak ruhlu insanlar, o bölgede Kürt vatandaşlarımızın binlerce evladının katledilmesine vesile oldular. Mehmetçiğimizin, güvenlik güçlerimizin şehit olmasına vesile oldular. Kendi sivil toplum örgütlerinin önünde ‘Türk’ kelimesine sığınarak yeri gelir Kemalist, yeri gelir Atatürkçü, yeri gelir cumhuriyetçi olurlar, yeri gelir demokrasiye sığınırlar ama hiçbir zaman için masum yavrularımızın dağdaki alıkonuluşlarıyla ilgili bir tek cümle sarf etmemişlerdir. Sınırımızın ötesinde Amerika ve onun yandaşı olan diğer emperyalist güçlerin artık kuklalarını bırakıp, bizzat kuklacıların ortaya çıkmış oldukları bir süreçte biz Amerika’yla savaşıyoruz. Terörle mücadele etmiş olduğumuz dönemde onları arkadan destekleyenler, bugün onların önüne geçmiş durumdalar. Oradaki leşleri savunan, adlarının önünde Türk olması, başka bir şey olması hiçbir şey fark etmez, bu alçak girişimleri, verilen destekleri görüyoruz. Mehmetçiğimizin tarih yazdığı bir hadisede, Mehmetçiğimizle ilgili bir tek kelime sarf etmiyorlar. Mehmetçiğimiz orada tarih yazıyor.”
Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi
Geçmişte Şanlı Ordumuz Güneş harekatını yaparken Amerika yönetimi bizleri stratejik ortak olarak tanımlamışlardı şimdi ise ortak birlikte çalışmaya odaklanma demek oluyor’ki giderek abd ile birbirimizden stratejik ve trajik bir şekilde uzaklaşıyoruz gitgide.
GERÇEK OLAN DÜNKÜ ABD ZİYARETİYLE BİRKEZ DAHA MİLLETE GOSTERİLDİ.SİMDİYE KADAR BİLDİKLERİMİZ MEYERSE BİR YALANMIŞ
Oooo muhtarımız arzu endam etmişler ofislerine.Kapısındaki çalışma saatleri yazan kağıdı kaldıraydı bari.kızmasın vekilimiz.Birde alelacele Başbakanın resmini bulmuş ama asmaya zaman bulamamış herhalde.Adam koca mahalleyi evinden idare ediyor.Gerçi kendisinden fazla bir beklentimiz yok.Seçim zamanı yine kapı kapı gezer muhterem
Tarihi.inceleyin.butun.savaslar.olumler.muslumanlarda.olmustur
Amarika müttefikimiz üst bölgeleri bizim topraklarımız içerisinde ve üstlerden kalkan birçok savaş uçağı ırakta afganistan da yuzlerce müslümanın üzerine bomba yağdırdı ama size sorsan biz amerika ile savaşıyoruz.İnsanları enayi yerine koymaktan vazgeçin artik
Kürecik ve İncirlik başta olmak üzere üsler kapanmadan kimse abd ile savaştığına milleti ikna edemez
ABD ile müttefik olduğunu AKP kendi açıklamıştı abd askerlerine Irak savaşında ben dua etmedim abd nin gazı ile Irak ve Suriye’de nelere vesile olduk inşaallah düzelir
Sayın vekil birgünde ağzında savaş darbe cop postal lafı çıkmazsa şaşarım.
bİZ abd İLE, iNGİLİZLERLE, İSRAİLLE, dost görünen İranla, Rusyayla, Yunanla, Almanya ile ve diğer kansızlarla savaşıyoruz ama hiçbiri Göğüs göğüse savaşmıyor.
Dünya namert dünyası.
Siz savaştığınız ülkeye kendi ülkenizde üs mü veriyorsunuz?
VAY HALİMİZE!!
ali rumuzlu sen kimsin, kimin, hangi ülkenin uşağısın, hangi yapının taşeronusun bu güzelim ülkemizin yabancısı olduğun kurduğun kin ve nefret yüklü sözcüklerden belli. senin safın karşı taraf olsa gerek
İlyas efendi; çok doğru bir soru sorulmuş olan bir soru neden sizi bu kadar rahatsız etmiş. Amerikayla savaştaysan, Amerika’ya Kürecik’te üs veremezsin, İncirlik’te üs veremezsin. Şimdi sen söyle hele sen kimin taşeronusun?
Adam doğruları söyledi diye bu kadar celallenme arkadaşım
Maalesef bu adamları eleştirmek suç oldu.