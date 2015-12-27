‘Biz Kanalize Etmezsek..’

Malatya İl Genel Meclisi toplantısında 3 kurumun 2010 yatırım taslak programı ele alındı.

İl Özel İdaresi Salonu’nda Naci Şavata başkanlığında düzenlenen toplantıda, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, İl Özel İdaresi kanalıyla önümüzdeki yıl yapılması istenen taslak program görüşüldü.

Kültür ve Turizm Müdürü Derviş Özbay burada yaptığı konuşmada, İl Özel İdaresi kanalıyla önümüzdeki yıl yapılması istenen taslak programı dile getirirken, toplam 850 bin TL ödenek istediklerini bildirdi. Yeşilyurt ilçesi tarihi evler, Arapgir ilçesi Çoban Paşa Konağı, Darende ilçesi Zengibar Kale Kapısı, Kale ilçesinde bir eser, Aslantepe Höyüğü’nün açık hava müzesi haline dönüştürülmesi ve Nemrut Dağı yolu konularında ödenek talep ettiklerini söyleyenn Derviş Özbay, Nemrut Dağı’nın Malatya bölümünde bulunan otelin ise elden geçirilerek turizme uygun hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Özbay, Nemrut Dağı’nda Adıyaman ile Malatya yolunun birleştirilmesi için proje hazırlandığını dile getirip, “Gelen turist yol çilesi çekiyor. Turist kaybı demek, Türkiye’nin kaybıdır” ifadelerini kullandı. Derviş Özbay, Nemrut Dağı’na Malatya güzergahından gidilirken yolun iyileştirilmesi gerektiğine de dikkat çekti.

İl Genel Meclisi üyeleri de, Darende ilçesindeki Ozan Mescidi, Akçadağ ilçesindeki Kültür Merkezi, Doğanşeahir ilçesindeki surlar, Kuluncak ilçesindeki mozaikler ve Battalgazi ilçesindeki surların onarılması talebiyle ilgili konularında bilgi aldılar.

“BİZ KANALİZE ETMEZSEK..”

Malatya Gençlik ve Spor Müdürü Sadi Fındıklı da, “Gençleri eğer biz doğru kanalize etmezsek, legal olmayan yollara yönlendirilirler” dedi.

İl Genel Meclisi’nde Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün 2010 yılı taslak yatırım programı hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor Müdürü Sadi Fındıklı, amatör sporculara yardımdan, Tecde Mahallesi’nde yaptırılacak spor tesisine, futbol sahalarının onarımından diğer tesislerde yapılacak tadilatlara kadar birçok konularda bilgi aktardı.

Fındıklı, 2010 yılı taslak programı için toplam 2 milyon 960 bin Tl ödenek ayrılmasını talep ettiklerini vurguladı.

Bu arada, konuşmasında gençlik ve sporun önemine de temas eden Gençlik ve Spor Müdürü Fındıklı, “Gençlik rezerv gücünü doğru kanalize etmeliyiz. Eğer biz doğru kanalize etmezsek, legal olmayan yollara yönlendirilirler. Çocuklarımız, içlerinde saklı olan enerjilerini spor alanlarında sarf etmeliler” ifadelerini kullandı.

Gençlik için ödeneklerin kısıtlanmaması gerektiğine dikkat çeken Fındıklı, gençlere spor yapacak zeminlerin arttırılıp, özendirici çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.