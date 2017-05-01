“Biz Kazandıktan Sonra Rakip Bizi İlgilendirmiyor”

Evkur Yeni Malatyaspor’un tecrübeli kaptanı ve orta saha oyuncusu Sedat Ağçay yaptığı açıklamada, “Lig içerisinde makas artık daralıyor ve önümüzde Bandırmaspor maçı var. Bandırma maçını da alnımızın akıyla kazanıp Göztepe maçının bir seri başlangıcı olduğunu tekrar göstermek istiyoruz” dedi.

Bandırma deplasmanına hareket etmeden önce İHA’ya konuşan takım kaptanı Sedat Ağçay ve geçen hafta attığı golle 3 puanın kazanılmasını sağlayan defans oyuncusu Murat Akça, takımdaki son durum ve Bandırma maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Göztepe maçını kazandıkları için oldukça mutlu olduklarını belirten Sedat, “Güzel bir avantajımız var. Göztepe maçında galip gelerek 3 haftalık kötü gidişata ‘dur’ dedik. Özellikle Giresunspor maçının ikinci yarısında verdiğimiz güzel oyunun sinyali, Göztepe maçına da yansıdı. Ne olursa olsun içeride oynadığımız bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Çok sıcak bir havaya rağmen rakibimiz karşısında üstün bir performans sergiledik. Gol biraz geç geldi diyebilirim. Oyunun hakkı aslında ilk yarıda golü bulup maçı daha erken bitirmeye yönelikti. Ama çok şükür 1-0’da olsa kazanmasını bildik. Lig içerisinde makas artık daralıyor ve önümüzde Bandırmaspor maçı var. Bandırma maçını da alnımızın akıyla kazanıp Göztepe maçının bir seri başlangıcı olduğunu tekrar göstermek istiyoruz” dedi.

“Herkes kendi üzerine düşeni yapıyor”

Sedat, takım içerisinde her futbolcunun üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını kaydederek, “Takım içerisinde bazı isimler üzerinde değil de komple takım üzerinde yoğunlaşmak gerekiyor. Çünkü daha kollektif bir oyun oluyor. Herkes kendi üzerine düşeni yapıyor. Takım oyununda 3-5 kişi sorun yaşadığı zaman geriye kalan oyuncuların omuzlarına daha fazla yük biniyor. Bu sefer hem performans ortaya koyuyoruz hem mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Mücadele gücünü fazlaya çıkarttığınız zaman bu da ister istemez performansı etkiliyor. Ne olursa olsun kazanmamız gereken maçlar oynadığımız için işler biraz daha farklılaşabiliyor. Göztepe maçı da bunlardan bir tanesiydi. Kazanamadığımız takdirde sorun olabilecek bir maçtı. Çok şükür 3 puanı Göztepe maçında iyi bir takım performansı sergileyip hak ederek kazandık. O yüzden de ayrı bir mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“Bizi açıkçası pek ilgilendirmiyor”

Rakiplerin maçlarıyla ilgilenmediklerini, kendilerinin kazanması halinde sorun olmayacağını da belirten tecrübeli kaptan, “Aslında kaç maç alırız, kaç puan toplarız, rakiplerimiz puan kayıp eder mi, gibi değerlendirmelere girmemiz gerekiyor. Önümüzdeki Bandırmaspor maçını kazanıp devamındaki maçlara bakmamız lazım. Çünkü biz kazandıktan sonra rakiplerimizin kazanacağı ya da kayıp edecekleri puanlar bizi açıkçası pek ilgilendirmiyor. O yüzden şuan tüm ipler bizim elimizde biz kazandıkça onların neler yaptıkları da çok umurumuzda değil. Bandırma takımı içerde üstün oynadığımız maçta bizi yenmişti. Onlardan alacağımız 3 puanımız var. İnşallah telafi edeceğiz. Adana Demirspor maçında aldıkları farklı bir galibiyet var. Bizim maçımız alt sıraları da yakından ilgilendiren bir maç ama kazanan biz olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

iha